Repeša: Da mislim da ćemo do kraja sezone igrati sa samo pet seniora ne bih bio ovdje

Za sve one koji iz gušta ili radi posla dolaze na Cibonine utakmice, prvo poluvrijeme ove utakmice bilo je teško za gledati. Dakako, iz kuta simpatizera zagrebačkog kluba. Osim što su desetkovani, cibosi su bili energetski prazni ali i neprecizni pa su ih košarkaši Splita razmontirali već u prvom poluvremenu (30:59) a u jednom trenutku je bilo i "minus 33" (32:65).

Na kraju je bilo manje nego na velikom odmoru ali samo zato što su gosti digli nogu s papučice gasa pa nismo morali listati povijesne knjige i tražiti najveće poraze u domaćem Prvenstvu. Na kraju je bilo pristojnih "minus 13" (72:85) koji rezultat ni približno ne oslikava odnos snaga na terenu.

No, za takav ishod Cibonin mladi trener Dino Repeša izuzetno se zalagao pa su mu igrači prve petorke (Radovčić, Majcunić, Aranitović, Perasović, Vuković) proveli na terenu preko 30 minuta. Evo kako je on objasnio to forsiranje nositelja igre u već izgubljenoj utakmici:

- Ja u svaku utakmicu idem s vjerom da možemo dobiti a druga je stvar je li to realno ili nije. Možda smo previše dobivali u sastavu u kojem smo i sada pa mislimo da je to normalno a nije. Na koncu, nakon Budućnosti, nisam htio izgubiti još jednu utakmicu s 30 razlike.

A ovu je izgubio zbog, svima već poznatog problema s blokadom na HKS-u zbog koje u domaćim natjecanjima Cibona može koristiti samo pet seniora. Ima li kakvih dobrih vijesti iz klupskih ureda, da se izbor igrača svede na onaj koji se koristi u regionalnoj ligi?

- Ja sam pozitivan i po tom pitanju jer da nisam ne bih bio ovdje. Da mislim da će ovako biti do kraja sezone ja danas ne bih pričao s vama nego bih bio trener negdje drugdje. Nadam se da će se to dogoditi što ranije jer bit će nam sve teže jer je vidljivo da sve teže pariramo i da ćemo padati na ljestvici.

A s tim brojem seniora (pet) Cibona ne bi bila konkurentna niti na završnom turniru Ćosićeva kupa jer igrati tri utakmice u četiri dana sa samo pet seniora (možda šest, ako se povratnik Filip Bundović igrački osposobi) bila bi nemoguća misija. I stoga je negdašnji Cibonin as Slaven Rimac, danas trener Splita, pomalo suosjećao s mlađim kolegom.

- Mi smo znali da će, ako igramo agresivno, njihova kratka rotacija doći do izražaja no ja čestitam Ciboninim igračima koji se bore iz utakmice u utakmicu bez obzira na probleme u kojima se klub nalazi.

A Rimcu je bilo upućeno pitanje kako voditi drugi dio utakmice dobivene već u poluvremenu?

- I ja na to pokušavam smisliti neki kvalitetan odgovor. I kao igrač i kao trener sam bio u takvim utakmicama i osim ako nešto neviđeno ne krene po zlu takve utakmice su obično završene. Druga bi stvar bila da Cibona ima više od pet seniora, onda bismo mogli govoriti o opasnosti od povratka suparnika. U ovoj utakmici nama je problem bio što nismo imali razigravača jer da jesmo onda smo mogli igrati s četiri mlađa igrača a ovako sam morao vratiti Perkovića da malo smiri igru. Na koncu sam zadovoljan da se nitko nije ozlijedio.

Zadovoljan Rimac može biti i s načinom s kojim je Boris Tišma otvorio utakmicu a mladi Zagrepčanin u dresu žutih zabio je deset koševa za uvjerljivo početno vodstvo gostiju (5:21) s kojim je ova utakmica postala jednosmjerna ulica:

- Dobro smo se pripremili, dobro startali energetski. Nisam očekivao da će utakmica biti riješena tako brzo, očekivao sam da će utakmica biti jača. Drago mi je bilo što sam, radi neigranja Kalajžića, dobio priliku zaigrati i kao alternativni razigravač i to mi je baš godilo - kazivao je Tišma inače, kao i Cibonin Splićanin Ivan Perasović (9 koševa, 5 skokova), član zlatne europske kadetske reprezentacije iz 2018. godine.

Osim Tišme, dvoznamenkasti u redovima Splićana bili su i Toni Perković (15), Sullivan (12), Shorter (11) i Funderburk (10). Kod domaćina prednjačio je najbolji Cibonin šuter Ivan Majcunić (24 koša) a dvoznamenkasti učinak imali su još i razigravač Krešimir Radovčić (17) i centar Domagoj Vuković (11).