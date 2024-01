Nakon velikog peha u Solunu, podgorička legija stranaca iskalila se na Ciboni

Košarkaši Cibone nisu uspjeli uhvatiti favorita u raskoraku. Premda su dvije večeri prije igrali utakmicu Eurokupa u Solunu, i nes(p)retno izgubili, košarkaši Budućnosti protutnjali su Draženovim domom (66:98). A to zapravo ništa nije čudno ako se zna da je riječ o sastavu koji ima sedmoricu stranaca - petoricu tamnoputih (četiri Amerikanca i jednog Francuza) te jednog bijelog američkog šutera (Magee) i jednog BiH reprezentativca (Kamenjaš). .

Nakon prvog bijega gostiju (12:21), Cibona uspijeva uhvatiti priključak ali ne i nakon drugog pa se na veliki odmor odlazi za velikih "minus 17". A dogodilo se to nakon što je 23-godišnji Francuz Makoundou, koji inače ne šutira trice, pogodio dva dalekometna šuta dok su cibosi u drugoj četvrtini promašili svih šest tricaških pokušaja (Mustapić četiri).

U prvih 20 minuta kod gostiju je prednjačio Brandon Paul (11 koševa, 5 skokova) a osloncem u reketu pokazao se BIH reprezentativac Kenan Kamenjaš (6 koševa, 4 skoka). Na Ciboninoj strani najviše je vukao kapetan Krešo Radovčić (9 koševa) a solidnu rolu je odigrao i Aleksandar Aranitović (6 koševa, 3 skoka).

Potaknuti jednom gledateljskom tricom s poluvremena, za sponzorskih 1000 eura od Gaz Nutritiona, domaći navijači ponadali su se da će vukovi iz svlačionice izaći s nekom novom energijom no to se nije dogodilo. Štoviše, nakon trica Ferrella i Mihailovića gosti su otišli na "plus 21" (31:52) pa je domaći trener Dino Repeša zvao minutu odmora već nakon stotinjak sekundi nastavka.

Nažalost, po domaću publiku, do kraja utakmice Podgoričani su umješno čuvali svoj kapital a nakn 30 minuta bili su u plusu od 24 koša (47:71). A u 32. minuti imali su gosti i "plus 36" (47:83) no čak i u tim trenucima s tribina se moglo čuti skandiranje "heja, heja cibosi" i "volim te Cibono" zbog čega navijačima zagrebačkog kluba treba skinuti kapu. Suosjećali su sa igračima svoje momčadi na kojoj se iskalila podgorička legija stranaca. A oni kao da su ispucali na Ciboni sve frustracije doživljene u Solunu gdje su izgubili u posljednjoj sekundi.

- Možda je baš tako i bilo, da su svu svoju snagu i frustraciju iskazali večeras pa ni na "plus 20" nisu htjeli stati. No, to je pravilan način, oni su profesionalci. Uostalom, ja sam prije sedam dana kazao da sa "plus 20" ne želim da idemo na "plus 10" nego na "plus 30". Tako se stvara atmosfera u momčadi i gradi karakter - kazao je trener Budućnosti Andrej Žakelj i naglasio:

- Nakon onoga u Solunu bojao sam se kako ćemo reagirati u ovoj utakmici. To mi je bio najveći izazov, da psihološki budu stabilni.

Žakelj je u tome uspio pa mu kolega Repeša nije imao s čim niti s kim odgovoriti jer razlika u budžetima ovih momčadi je višestruko u korist Podgoričana. No, Cibonin strateg u tome nije tražio izliku:

- Od prve sekunde Budućnost je bila nadmoćna u svim segmentima košarkaške igre. I dok smo do sredine druge četvrtine i uspijevali donekle parirati fizički, no tijekom posljednjih 25 minuta toga nije bilo. Ono što me smeta jest naša niska energetska razina pa se ja moram zapitali da li mi možemo bolje. Kao trener ja sebe uvjeravam da možemo no kad se to ponovi nekoliko utakmica onda se morate takvo što zapitati.

S obzirom na to da nije mogao računati na Ivana Perasovića, priliku je dobio 16-godišnji Borna Katanović koji u svojih 11 minuta nije uspio zabiti koš ali je zasigurno, na vlastitoj koži, osjetio razinu fizikalnosti regionalne lige.

Inače, ovih 66:98 bio je treći najveći domaći poraz Cibone u regionalnoj ligi. Veći su bili jedino onaj od Crvene Zvezde iz 2020. (66:104) i debakl protiv Mege iz 2023. godine (72:106). Na taj podatak Repeša je reagirao ovako:

- Ja se ne bavim podacima te vrste. Morao sam ja ostaviti Aranitovića i Radovčića u igri i tako, ne daj Bože, ozlijediti nekoga. I onda bi to, uoči utakmica sa Splitom i Zadrom, bila puno veća šteta nego to što je ovo treći najveći domaći poraz u ABA ligi. Buljan se probudio u posljednjih nekoliko minuta. Neki su te minute iskoristili bolje neki slabije i to će meni biti vodilja tko će sljedeću utakmicu igrati više a tko manje.

U pobjedničkom sastavu dvoznamenkasti su bili kapetan Mihailović (18 koševa uz šut iz igre 7-10), Ferrell (15 koševa, sve iz tricaških pokušaja), Paul (14 koševa), Kamenjaš (14 koševa) te Makoundou (12 koševa). Kod cibosa, tek pri kraju raspucao se Mustapić (18 koševa, trice 3-8) a dvoznamenkast je još jedino bio Radovčić (12).

Iste večeri, a to je velika rijetkost da svi hrvatski aba ligaši igraju u istom danu, Zadar ne u Višnjiku nadjačao Krku (70:53) dok je Split pobijeđen u Čačku (83:93).

Nakon ovih ishoda stanje na tablici je sljedeće: 1. Crvena zvezda 14-12, 2. Budućnost 12-5, 3. Partizan 12-4, 4. Cedevita Olimpija 11-5, 5. Igokea 10-6, 6. Zadar 9-8, 7. Mega 9-7, 8. Borac 8-9, 9. Split 7-10, 10. SC Derby 7-9, 11. Cibona 6-11, 12. FMP 5-11, 13. Krka 3-14, 14. Mornar 2-14.