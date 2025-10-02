Regionalni mediji naklonili se nevjerojatnom Dinamu: Pročitajte kakve hvalospjeve pišu za plave

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72). Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Nogometaši Dinama nastavljaju nizati pobjede. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2-0) i maksimirskih pobjeda protiv Fenerbahčea (3-1) i Slaven Belupa (4-1), "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Maccabi Tel Aviv sa 3-1 i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Europskoj ligi.

Mediji iz regije oduševljeni su zbog fantastičnog starta Dinama u Europskoj ligi.

- Kakav Dinamo? Europski Dinamo! Modra mašinerija se poigrala sa 'ponosom Izraela' - piše SportSport.ba.

- Dinamo nakon 28 godina igrao u Srbiji i pobijedio Izraelce - navodi Klix uz komentar:

- Da je bilo lako, i nije, obzirom da je tim iz Izraela poveo već u 14. minuti, a strijelac je bio Abu Farhi. Uslijedila je brutalan odgovor plavih i ekspresan preokret za svega tri minute. Prvo je Lisica u 16. minuti pogodio za 1:1, da bi u 19. Ljubičić zabio za veliko slavlje nominalno gostujućih nogometaša u ovoj utakmici.

- Dinamo majstorskim golom nokautirao izraelski klub - referira se Oslobođenje na sjajan drugi gol Dejana Ljubičića.