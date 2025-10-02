Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 240
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE PORTALA

Regionalni mediji naklonili se nevjerojatnom Dinamu: Pročitajte kakve hvalospjeve pišu za plave

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v GNK Dinamo Zagreb
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
1/13
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.10.2025.
u 23:14

Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72). Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Nogometaši Dinama nastavljaju nizati pobjede. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2-0) i maksimirskih pobjeda protiv Fenerbahčea (3-1) i Slaven Belupa (4-1), "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Maccabi Tel Aviv sa 3-1 i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Europskoj ligi.

Mediji iz regije oduševljeni su zbog fantastičnog starta Dinama u Europskoj ligi.

- Kakav Dinamo? Europski Dinamo! Modra mašinerija se poigrala sa 'ponosom Izraela' - piše SportSport.ba.

- Dinamo nakon 28 godina igrao u Srbiji i pobijedio Izraelce - navodi Klix uz komentar:

- Da je bilo lako, i nije, obzirom da je tim iz Izraela poveo već u 14. minuti, a strijelac je bio Abu Farhi. Uslijedila je brutalan odgovor plavih i ekspresan preokret za svega tri minute. Prvo je Lisica u 16. minuti pogodio za 1:1, da bi u 19. Ljubičić zabio za veliko slavlje nominalno gostujućih nogometaša u ovoj utakmici.

- Dinamo majstorskim golom nokautirao izraelski klub - referira se Oslobođenje na sjajan drugi gol Dejana Ljubičića. 

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"

Ključne riječi
Maccabi Tel Aviv Europska liga Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još