Evo koliko je Dinamo zaradio drugom europskom pobjedom, već su uprihodili pravo bogatstvo

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 (2-1) u utakmici odigranoj u četvrtak na TSC Areni u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Sa šest bodova na kontu u prva dva kola na sjajnom je putu da izbori europsko proljeće, a europske pobjede donose i puniju klupsku blagajnu.

Dinamo je samim ulaskom u ligašku fazu Europske lige zaradio čak 11,8 milijuna eura, a pobjedom protiv Fenerbahčea dodatnih 450.000 eura. Novom pobjedom plava blagajna je dobila financijsku injekciju od još 450.000 eura, što znači da je Dinamo od Europe zaradio više od 12,5 milijuna eura, a tek je početak sezone.

Za podsjetnik, pobjede u Europskoj ligi donose 450.000 eura, a neriješeni rezultati 150.000. Osam prvoplasiranih momčadi prolazi direktno u osminu finala natjecanja, dok momčadi plasirane od 9. do 24. mjesta razigravaju za preostalih osam mjesta.