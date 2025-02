Realno, Livaja bi Daliću trebao biti tek treća opcija! Jedan igrač više zaslužuje igrati

Tek kada Zlatko Dalić u ponedjeljak, 3. ožujka 2025., objavi popis reprezentativaca za utakmice s Francuskom u četvrtfinalu Lige nacija, moći ćemo s potpunom sigurnošću konstatirati je li Marko Livaja doista ponovo zadobio izbornikovo povjerenje. Kako god bilo, to nas ne sprječava da trezveno i bez emocija analiziramo što je to sve Livaja do sada donio hrvatskoj reprezentaciji i koliko bi ona eventualno od njega mogla u perspektivi imati koristi.

Krenimo od onoga što je Livaja do sada proizveo u nacionalnom dresu. Dakle, Marko Livaja za Hrvatsku od rujna 2018. do ožujka 2023. godine ima 21 nastup, postigao je četiri pogotka – protiv Slovenije, Cipra, Austrije i Kanade – te ima dvije asistencije. Marko je kod Dalića u prosjeku igrao 34 i pol minute po utakmici, bio je sudionik Svjetskog prvenstva u Kataru, a posljednju utakmicu za Hrvatsku odigrao je u Splitu 25. ožujka 2023. godine protiv Walesa (1:1) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Nije bio prevaga

Zadržimo se malo na toj utakmici. Livaja je u njoj istrčao od prve minute s brojem 20 na leđima, ali i s "20 tona" tereta na leđima, budući da je Dalić u njoj na raspolaganju imao samo još jednog centralnog napadača, Petra Musu. Nije bilo ni Petkovića, ni Budimira. Marko Livaja, u tom trenutku već opjevana zvijezda i dominantna figura HNL-a, u utakmici s Walesom bio je po općem dojmu jedan od najslabijih igrača na terenu. Igrao je do 53. minute, kada ga je zamijenio Musa, na Sofascoreu imao je ocjenu 6.5, manje od njega imali su samo Livaković (6.3) i Velšanin Ampadu (6.4). Marko Livaja u toj je utakmici, pred prepunim Poljudom, imao samo deset dodira s loptom, jedan šut izvan okvira, niti jedan u okvir, niti jedan pokušaj driblinga, imao je 60-postotnu točnost u dodavanjima (3/5). Naravno, nije Livaja te splitske večeri sam igrao protiv Velšana, napadač živi od raspoloženja suigrača i o njima ovisi, pa onda i sve ove brojke treba uzeti s dozom rezerve i za njih podijeliti odgovornost i na ostatak momčadi.

Međutim, ostaje konstatacija kako Marko protiv jedne osrednje reprezentacije kao što je Wales, na svome Poljudu, nije bio prevaga, pa se logičnim nameće pitanje: kako bi onda mogao biti prevaga protiv svjetskih doprvaka Francuza?

I još nešto: znači li Livajin povratak u reprezentaciju, odmah i poziciju u prvih jedanaest? U tom smislu, sve je moguće, ali istodobno nemoguće se oteti i dojmu, pa i objektivnoj realnosti kako u ovom trenutku u reprezentaciji, pa i izvan nje, ima napadača koji više zaslužuju igrati od Livaje.

Prvi je, bude li zdrav i spreman, biti Andrej Kramarić. Za njega je izlišno čak vaditi i statistiku, budući da je Andrej već godinama igrač odluke u reprezentaciji, tzv. match winner. Kramarić je u prvih 11 vatrenih siguran kao Mateo Kovačić i Luka Modrić.

Prvi do njega je 33-godišnji Ante Budimir, iza kojega je već 15 pogodaka za Osasunu ove sezone, za kojega izbornik Dalić tvrdi kako je idealan joker s klupe – onaj koji najbolje funkcionira kada ulazi u igru. Tu bi eventualno preskakanje u hijerarhiji, na Antinu štetu, bila doista nepravda prema igraču koji se godinama žrtvuje za reprezentaciju.

Netko će otpasti

Kao treća opcija pojavljuje 21-godišnji Franjo Ivanović, naš najefikasniji igrač ove sezone, s čak 18 pogodaka, od toga čak 14 za belgijski Union St. Gilloise, odnosno 10 u belgijskoj ligi – koja je ipak jača od hrvatske – u 18 nastupa. Franjo je nominalno još uvijek mladi reprezentativac, član selekcije U-21 koja se nije plasirala na Euro, koja je u ožujku igrati neke revijalne utakmice na turniru u Dohi. Sva je logika da Franjo stoga bude u ožujku nagrađen pozivom u A vrstu, kako bi upoznao ambijent i suigrače s kojima bi u lipnju ili u rujnu krenuo u kvalifikacije za SP. Podsjećamo: Franjo ima 21 godinu, Livaja 31 – i dvije godine nije igrao za reprezentaciju. Također, Franjo je i te kako iskoristiva opcija i na desnom krilu.

Na kraju, tu je još jedan poletarac, na žalost s lošim statusom u Eintrachtu, 21-godišnji Igor Matanović. Taj je robusni mladić kod Dalića protekle jeseni čak bio u prvih 11, i ostavio je solidan dojam, pa se čini nekako ekstremnim da bi ga izbornik odjednom izostavio iz kadra.

Uglavnom, budu li u tom trenutku svi zdravi, netko od spomenute petorice neće biti na popisu za Francusku. Pa ako Livaja i bude među njima, a – hipotetski - ne zaigra ni minutu, bi li to bio povratak u reprezentaciju kakvoga je sanjao?

Marko Livaja izborniku će se do 3. ožujka dokazivati u utakmicama s Varaždinom, Istrom 1961, Osijekom i Dinamom u prvenstvu, te s Rijekom u četvrtfinalu Kupa.