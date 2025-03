Real pobijedio, Španjolci oduševljeni Modrićem: 'Kreće se poput dječaka, čudesan je...'

Nogometaši Real Madrida ostvarili su još jednu pobjedu u španjolskom prvenstvu, svladavši na Santiago Bernabeu gradskog rivala Leganes rezultatom 3:2. Iako su tri boda upisana, put do njih bio je neočekivano težak, a igra kraljevskog kluba ostavila je prostora za napredak, posebice u obrambenom dijelu. Trener Carlo Ancelotti odlučio se za značajne rotacije, odmarajući ključne južnoameričke reprezentativce nakon njihovih obveza. Carlo Ancelotti izveo je na teren postavu s brojnim promjenama u odnosu na standardnu jedanaestorku. Nedostajali su Federico Valverde, Vinicius Jr. i Rodrygo Goes, koji su se tek vratili s reprezentativnih akcija u Južnoj Americi. Talijanski strateg pružio je priliku od prve minute mladom Ardi Güleru, uz Brahima Diaza i Kyliana Mbappea u napadu. Luka Modrić zauzeo je svoje mjesto u veznom redu, dirigirajući igrom uz Eduarda Camavingu i Judea Bellinghama.

Unatoč početnoj inicijativi i ranom vodstvu, obrana Reala djelovala je nesigurno bez standardnih Valverdea i Aureliena Tchouamenija. Kylian Mbappe doveo je domaćine u vodstvo već u ranoj fazi utakmice, sigurno realiziravši kazneni udarac nakon prekršaja nad Ardom Gülerom. Francuz je loptu poslao u mrežu elegantnim "Panenka" udarcem. Međutim, radost domaćih navijača bila je kratkog vijeka. Leganes je gotovo odmah uzvratio, iskoristivši loše postavljanje Realove obrane. Diego Garcia najbolje se snašao u gužvi nakon odbijene lopte i poravnao rezultat. Gosti se nisu zaustavili na tome. Do kraja poluvremena, Leganes je šokirao Bernabeu i preokrenuo rezultat. Raba je iskoristio još jednu situaciju u kojoj je Realova obrana sporo reagirala i matirao Andrija Lunina za vodstvo Leganesa 1:2 na odmoru. Prvo poluvrijeme obilježila je neorganiziranost u obrani Reala i propusnost po bokovima, što su gosti vješto koristili.

Drugo poluvrijeme donijelo je brzi odgovor Real Madrida. Već u drugoj minuti nastavka, Jude Bellingham pokazao je svoj golgeterski instinkt. Nakon što je udarac Brahima Diaza obranjen, engleski veznjak prvi je stigao na odbijenu loptu i pospremio je u mrežu za izjednačenje 2:2. Bio je to njegov važan pogodak koji je vratio momentum na stranu domaćina. Potpuni preokret i pobjedu Realu donio je Kylian Mbappé svojim drugim golom na utakmici. Francuski napadač majstorski je izveo slobodan udarac, prebacivši živi zid i ostavivši vratara Leganesa nemoćnim. Bio je to njegov 33. pogodak u sezoni, čime je izjednačio klupski rekord Cristiana Ronalda i Ruuda van Nistelrooya po broju golova u debitantskoj sezoni za Real Madrid. Iako je pobjeda osigurana, igra Reala nije bila na najvišoj razini, a obrana je pokazala znakove ranjivosti. Leganes je do kraja utakmice imao nekoliko prilika za izjednačenje, no nije ih uspio iskoristiti.

Unatoč izazovnoj utakmici za cijelu momčad, španjolski sportski dnevnik Marca u svojim je ocjenama istaknuo doprinos Luke Modrića, posebno u prvom poluvremenu. Novinari Marce opisali su kako se hrvatski kapetan "kretao poput mladića unutar kaznenog prostora", stvarajući opasnost svojim utrčavanjima. Istaknuli su situaciju kada je Modrić bio blizu postizanja gola nakon dodavanja Bellinghama, ali je njegov pokušaj u posljednji trenutak blokiran. Modrić je igru napustio u 80. minuti, kada ga je zamijenio Tchouaméni kako bi unio dodatnu čvrstinu u vezni red u završnici utakmice. Njegova energija i pregled igre bili su važni u trenucima kada se Real mučio s organizacijom napada.

FOTO Znate li koliko zarađuju vatreni? Luka Modrić više nije najbolje plaćeni naš reprezentativac