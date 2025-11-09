Naši Portali
LALIGA

Rayo prekinuo veliki niz Reala: Njihov vratar otkinuo bodove Kraljevskom klubu

LaLiga - Rayo Vallecano v Real Madrid
SUSANA VERA/REUTERS
Autori: Hina, Večernji.hr
09.11.2025.
u 19:03

Večeras igraju Celta Vigo i Barcelona, a katalonska momčad će se u slučaju pobjede vratiti na drugo mjesto, dok će njihov zaostatak za najvećim rivalom biti tri boda

Rayo Vallecano i Real Madrid odigrali su neriješeno bez golova u malom gradskom derbiju, a unatoč kiksu kraljevski klub  ima pet bodova prednosti nad najbližim progoniteljem Villarrealom nakon nepotpunog 12. kola.

Rayo je postao prva momčad kojoj Real ove sezone nije zabio gol, a igrač utakmice bio je vratar Raya Argentinac Augusto Batalla. Real tako ni četvrftu utakmicu uaredom ne može slaviti na stadionu Raya. 

Večeras igraju Celta Vigo i Barcelona, a katalonska momčad će se u slučaju pobjede vratiti na drugo mjesto, dok će njihov zaostatak za najvećim rivalom biti tri boda.

Čak 21 udarac prema vratima suparnika imali su nogometaši Reala u ovoj utakmici (naspram 13 protivničkih), ali samo jednu kreiranu veliku priliku. Rayo je i u tom segmentu bio bolji s dvije velike prilike, ali ni oni nisu uspjeli zabiti.
