Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SP MLADIH

Mladi vatreni novom uvjerljivom pobjedom zaključili nastup u skupini: Čekaju protivnika u šesnaestini finala

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 18:17

U 58. minuti Hrvatska je primila i prvi gol na mundijalu. Strijelac je bio Cordero koji je svladao hrvatskog vratara udarcem s 20 metara

Hrvatska nogometna vrsta do 17 godina pobijedila je u utakmici 3. kola Svjetskog prvenstva u Katru Kostariku s 3-1 (1-0), te se kao drugoplasirana reprezentacija iz skupine C plasirala u šesnaestinu finala. 

Pogotke su za Hrvatsku dali Krešimir Radoš (35),  Raul Kumar (55) i Tino Kusanović (89), a za Kostariku je strijelac bio Raul Cordero (58). 

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Izabranici Marijana Budimira plasirali su se u nokaut fazu SP-a i drugom pobjedom na prvenstvu, nakon trijumfa 3-0 protiv UAE-a i 0-0 sa Senegalom, te s velikim optimizmom čekaju nokaut-fazu. 

Protivnik Hrvatske u šesnaestini finala bit će poznat tek nakon što se zgotovi kompletna grupna faza, a naši su zasad najbolja drugoplasirana reprezentacija. 

Mali Vatreni su suvereno krenuli u susret, dominirali su u posjedu i u 17. minuti nakon udarca s kuta Gabrijela Šivaleca prvo je udarac kapetana Karla Pajsara kostarikanski branič očistio s crte gola, a potom je Jona Benkotić pogodio gredu.  

Posvemašnja dominacija Hrvatske isplatila se u 35. minuti. Dinamov veznjak Krešimir Radoš iskoristio je sjajan ubačaj Pajsara i konačno probio obranu Kostarikanaca.  

U 50. minuti je srednjoamerička momčad uputila prvi udarac na gol na utakmici, a pet minuta kasnije Hrvatska je povećala vodstvo na 2-0. Nakon udarca s kuta branič Istre Raul Kumar je bio najviši u skoku i udarcem glavom pogodio mrežu. 

U 58. minuti Hrvatska je primila i prvi gol na mundijalu. Strijelac je bio Cordero koji je svladao hrvatskog vratara udarcem s 20 metara.

Pajsar i Patrik Horvat su potom propustili izrazite prilike za povećanje vodstva, a obje momčadi su nakratko dobile po penal, koje je provjerom VAR poništio. 

Napokon, minutu prije kraja napadač Nuernberga Tino Kusanović udarcem glavom povećao je na 3-1 nakon nove asistencije Pajsara. 

U drugom susretu skupine Senegal je svladao UAE s 5-0 i osvojio skupinu zahvaljujući boljoj gol-razlici. 

Utakmice šesnaestine finala igraju 14. i 15. studenoga.  

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Kostarika Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja