Ratnici vode nikad težu NBA bitku – protiv sebe samih

Početak NBA sezone izgledao je identično kao i svaki od 2015. godine i prvog naslova Golden State Warriorsa. Pitanje svih pitanja bilo je samo tko će osvojiti Istočnu konferenciju i tko će na Zapadu najviše namučiti ratnike Stevea Kerra. Kladionice, mediji, navijači, bivši i sadašnji igrači...

Nije bilo upitno, Warriorsi osvajaju! Sad, gotovo tri mjeseca otkako se najjača košarkaška liga na svijetu “zakotrljala”, prognoze su umjerenije. Jer, i ratnici su smrtnici, i oni krvare. Imaju omjer 26-14 i gledaju u leđa Denver Nuggetsima.

Sad je ovo pravi NBA

Isprva se ne bi reklo, u sezonu su krenuli s omjerom 10-1, a onda je počelo nešto čudnovato i kulminiralo svađom Draymonda Greena i Kevina Duranta. Ne svađe kakvih ima na svakom treningu, njih su se dvojica sukobila usred utakmice, a nastavila na treninzima, društvenim mrežama i u medijima. Čelništvo kluba moralo je reagirati i zaprijetiti sankcijama da bi smirilo uzavrele glave.

- Tek sad je ovo pravi NBA, tek sad su dečki pred pravim izazovom - kazao je Kerr, svjestan da je bitka s pronalaženjem motivacije najteža.

Green je dao Warriorsima mnogo, ali nikad nije uspio kontrolirati eksplozivnu narav pa bi im naštetio, kao u finalu 2016. kad je suspenzijom zapravo pomogao Cavaliersima da se vrate nakon 1:3 i osvoje naslov. Durant pak nema taj osjećaj odanosti, Golden State mu je bio jedna od postaja u karijeri, bitna da se okiti prstenjem. Kad je do toga došao, pomalo se odvojio od momčadi i neskriveno mrzi kad ga se kritizira, a kritiziraju ga često, pogotovo na društvenim mrežama gdje je vrlo aktivan. Uz to, nema ni karakter vođe.

- Nisam vođa, nikad to nisam ni bio. Ne znam reći “stanite iza mene i pratite me”. Nemam problema s prvom linijom, ali idemo na nju zajedno - rekao je Durant 2017. te i dandanas ne može pobjeći od tih riječi.

Sve to pojavi se isključivo kad dođe do zasićenja. Povijest nas je tome naučila, ne samo u košarci. Uostalom, Kobe Bryant je zbog svoga ega praktički otjerao Shaquillea O’Neala iz LA Lakersa. Bio je uvjeren da može osvajati naslove bez njega i opekao se, zbog čega će žaliti do kraja života. Svađe su koštale i Boston Celticse prije desetak godina, kao i temperamentne Detroit Pistonse na kraju osamdesetih...

Teret je to koji nose momčadi s mnogo zvijezda, koje imaju ego do neba i žele da im se stalno povlađuje. U pravilu, prvo se takvih treba riješiti. U Warriorsima takav je Durant, makar bio i najbolji na svijetu. U “onom” Bostonu takav je bio Rajon Rondo, u Lakersima Kobe a ne Shaq, u Detroitu Isaiah Thomas. Trener San Antonio Spursa Gregg Popovich odlično je prepoznao takvu situaciju s Kawhijem Leonardom pa ga je radije pustio u Toronto nego da mu time uništi momčad. Kao što je Tyronn Lue prepoznao da se mora riješiti Kyriea Irvinga i pustio ga u Celticse.

Ne skriva nezadovoljstvo

Samo je nekoliko onih koji su nadišli razmirice i imali dovoljno karizme primiriti sve oko sebe - Michael Jordan, Magic Johnson i Larry Bird. Često su se svađali sa suigračima, čak se i tukli s njima, ali znalo se što je najbitnije - pobjede i naslovi. Prenosili bi to na ostale. Zato im se nije dogodio slučaj Durant. Možda bi se i LeBrona Jamesa moglo svrstati u to društvo, ali prečesto je mijenjao sredinu da bi se napravio solidan uzorak, ali s vremenom će pokazati može li biti u drugom planu – ako zatreba.

Durant sigurno ne može i najgore je što to više i ne skriva. Postavlja se kao da je sam donio Warriorsima dva naslova i da mu na tome stalno moraju biti zahvalni. A time stvara “nevolje u raju” i na ljeta kad postane slobodan igrač vrlo vjerojatno naći će novi klub.

- Želim izvući što više novca - iznio je Durant svoj plan koji sve govori.

Kad netko otvoreno tako govori usred sezone, ne treba se čuditi krizi. Ne treba se čuditi ni svađama sa suigračima jer nekim milijunašima nije jasno kad drugi milijunaši tako govore. Dubsi će morati na kraju reći: “Kevine, hvala ti na svemu i sretno!”