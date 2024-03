Raste nezadovoljstvo zbog rada Igora Štimca: 'Gdje je on? Nikad ga nema i još stalno kuka'

Nije se Indija baš najbolje provela na ovogodišnjem Azijskom prvenstvu koje je odigrano u Kataru. Tri poraza u skupini bez postignutog pogotka. To je bio skor u zemlji koja se nada, jednog dana, plasirati i na Svjetsko prvenstvo. Za kampanju 2026. još nije kasno. Štoviše, Indija je u skupini s Katarom, Kuvajtom i Afganistanom trenutno druga, dobili su Kuvajt u gostima, što je bio jedan od temeljnih ciljeva kako bi se plasirali u sljedeću rundu kvalifikacija. Sada Indija igra dvaput s Afganistanom, najprije 21. ožujka u Saudijskoj Arabiji (jer, u Afganistanu se ne može igrati, op.a.), a onda i pet dana kasnije kod kuće u Guwahatiju.

Izbornik Štimac bi, prema pisanju Times Of India trebao doći nešto ranije no što je uobičajeno. Kako vele, nema ga često u Indiji na prvenstvenim utakmicama, a to nekima baš jako smeta.

"Gdje je Igor? Nek dođe pogledati koju našu utakmicu. On kaže da u Indiji nema kvalitetnih igrača? Što ne dođe pogledati mlađe uzrasne kategorije, što ne uzme kojeg mladog igrača u reprezentaciju? Ne, on poziva iste igrače već četiri godine i onda se žali i kuka da nema rezultata jer nisu dovoljno kvalitetni", rekao je Juan Belani, trener indijskog kluba NorthEast United na jednoj konferenciji za novinare.

Štimac i njegovo ophođenje prema indijskoj nacionalnoj vrsti u globalu ne pašu ni navijačima, ali ni vodstvu tamošnjeg nogometnog saveza.

"Ne zanima ga cjelokupna situacija baš nešto previše. Prebacuje odgovornost na igrače kada ne ide u smislu rezultata. Gleda utakmice iz Hrvatske putem live streaminga, a to baš tako i ne bi trebalo biti. Analizirali su neuspjeh na Azijskom kupu preko Zooma, a u Indiji je bio samo jedan dan kako bi produžio radnu vizu", piše Times Of India.

U vodstvu Saveza također su reagirali:

"Pažljivo ćemo gledati dvije predstojeće utakmice s Afganistanom. Nakon ovoga što nam se dogodilo na Azijskom kupu smo vrlo oprezni. Igra i intenzitet predstave u Kataru bili su ispod razine, alarmantni", poručili su.

Ne, ne razmišlja se u vrhu indijskog nogometa o smjeni Igora Štimca, ali će im utakmice protiv Afganistana reći u kakvom je stanju reprezentacija nakon kiksa na kontinentalnom prvenstvu.

"Nije tajna da odnos Štimca sa Savezom nije na najvišoj razini. Trebali su se naći on i predsjednik u veljači, nije se dogodilo. Štimac želi s Indijom doći do završne runde kvalifikacija za SP, a čelništvo Saveza kupuje vrijeme", piše TOI.