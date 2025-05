Raspoloženi vatreni asistirao u pobjedi svog kluba, nadomak su naslovu poslije 90 godina

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Franjo Ivanović bio je asistent za jedini gol u 1-0 (1-0) gostujućoj pobjedi Royale Union Saint-Gilloisea u gradskom derbiju protiv Anderlechta u susretu 8. kola Lige za prvaka belgijskog nogometnog prvenstva. Nakon što u 8. minuti nije realizirao kazneni udarac, Ivanović se iskupio dodavanjem za Fusseinija koji je u 27. minuti zabio za vrlo važnu pobjedu Royale Uniona.

Ivanović je igrao do 89. minute. Ovom pobjedom Royale Union je stigao do učinka od 50 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Club Bruggea te je nadomak osvajanja naslova prvaka Belgije, prvog nakon točno 90 godina. Naime, ovaj klub iz Bruxellesa 11 je puta bio nacionalni prvak, ali svi su ti naslov stigli u razdoblju od 1904. do 1935. godine.

Anderlecht je četvrti sa 36 bodova. Do kraja prvenstva ostala su dva kola.