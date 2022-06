Raspad sistema u momčadi koja očekuje Vatrene u Kataru: Bojkotiraju vlastite treninge!

Poprilično turbulentna situacija događa se u redovima našeg protivnika u skupini na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U reprezentaciji Kanade nogometaši su bojkotirali trening zato što im se nisu isplatili dogovoreni honorari za treniranje i igranje s reprezentacijom.

Kanada je ovog vikenda trebala igrati utakmicu protiv Paname, a nakon toga idućeg tjedna i protiv Curacaoa u Ligi nacija u CONCACAF-u, no te se utakmice zbog bojkota vrlo vjerojatno neće odigrati.

Naime, nakon tog bojkota iz Kanadskog nogometnog saveza objavljeno je da se "radi na tome da se izjednače sve financijske kompenzacije unutar momčadi".

DEVELOPING: Canada’s national men’s soccer team stayed off the pitch on Friday, refusing to train for Sunday’s World Cup warmup against Panama because of a dispute over player compensation.



Story from @rwesthead:https://t.co/eUIr15L2EX pic.twitter.com/zSQ5oYdsCC — SportsCentre (@SportsCentre) June 4, 2022

"Mislim da je fer ono što igrači traže. Ne želimo biti tretirani drugačije od momčadi s kojima se uspoređujemo. Želimo da nas se poštuje, a ne da nas se iskorištava", rekao je Jonathan Osorio, iskusni kanadski reprezentativac.

"Ako se mi igrači želimo pobrinuti za druge ljude, onda nam i savez u tome mora pomoći", rekao je Osorio za CBC.

Osim toga, kanadski nogometaši zamjeraju tamošnjem nogometnom savezu i činjenicu da nisu osigurali njihovim članovima obitelji put u Katar na Svjetsko prvenstvo..

Foto: Cole Burston THE CANADIAN PRESS 2019-10-15 Canada midfielder Scott Arfield (8) rides above the team as they celebrate a goal by forward Lucas Cavallini (19) during second half of CONCACAF Nations League soccer action against the United States, in Toronto, Tuesday, Oct. 15, 2019. THE CANADIAN PRESS/Cole Burston Cole Burston Photo: PA Images/PIXSELL

Nije to prvi put da postoje tenzije i problemi u kanadskoj reprezentaciji. Sam izbornik John Herdman prepričao je kakvu je situaciju zatekao pri dolasku u reprezentaciju.

– Na prva dva okupljanja pokušao sam nešto napraviti na taktičkom planu, ali sam ubrzo shvatio da to nema smisla. U toj momčadi nije bilo nikakvog zajedništva. Dapače, bilo je samo sukoba, i to ne samo verbalnih nego i fizičkih. Na drugom okupljanju dvije skupine igrača ozbiljno su se potukle na terenu. Atmosfera je bila zatrovana, nitko nikome nije vjerovao, a to se vidjelo i na terenu. U reprezentaciji su bili ljudi iz Kolumbije, Urugvaja, Škotske, Srbije, Jamajke. Različitost je ljepota Kanade i danas njezina velika snaga, ali tad joj je bila najveća slabost. Hispanci su otišli na jednu stranu, ostali na drugu i bio je kaos. Shvatio sam tko su lideri u reprezentaciji, posjeo sam ih i objasnio im da tako ništa nećemo postići – objasnio je tada izbornik Kanade.