Kanadski preporod: "Kad sam tek došao, igrači su se ozbiljno potukli na terenu!"

Nakon što smo saznali koje će reprezentacije biti protivnici Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru, jedno od glavnih pitanja na umu svih nogometnih ljubitelja s naših prostora je kako se Kanada uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo. Točnije: kako je Kanada odjednom postala tako dobra reprezentacija, otkud sad oni?

Kanada je osvojila prvo mjesto u sjevernoameričkim kvalifikacijama za SP, ispred Meksika i SAD-a. Mnogi bi na prvu pomislili da je to plod posrtaja konkurenata i velikana s kontinenta, ali ako pratite razvoj kanadskog nogometa u posljednjih 15 godina, znate da ovaj rezultat nije slučajnost.

Tamo 2007. godine pokrenut je veliki projekt povećanja kvalitete i popularnosti kanadskog nogometa. Prvi potez je bio kad je povjerenik MLS-a, nogometne lige SAD-a, Don Garber uključio kanadske klubove u tu ligu, počevši s Torontom, koji su kasnije pratili i Vancouver i Montreal. Iste te godine osnovana je i kanadska Premier liga, prva profesionalna nogometna liga u toj zemlji još od 1992. godine. Velik razlog tom povećavanju je i status Kanade kao imigrantske zemlje u kojoj je, primjerice, samo u 2021. godini izdano više od 400 tisuća boravišnih dozvola za imigrante. Stoga u toj zemlji živi jako velik broj ljudi iz različitih naroda i država u kojima je nogomet broj 1 pa je tako polagano i u Kanadi počeo dobivati viši status. Nogomet je generalno u Kanadi u tolikom rastu da djeca više igraju nogomet čak i od hokeja na ledu koji je poznat kao nacionalni sport. Prema podacima od 2015. do 2020., čak 25% više djece do 18 godina igra nogomet nego hokej na ledu.

Iz ženske u mušku selekciju

Iako je cijela nogometna priča u Kanadi u uzlaznoj putanji već godinama, rezultati su nedostajali. Sve dok 2011. na klupu ženske reprezentacije nije sjeo engleski trener John Herdman, koji je prije toga bio trener u ženskoj reprezentaciji Australije. S obje je reprezentacije ostvario vrhunske rezultate te je tijekom svojih mandata i jednu i drugu reprezentaciju učinio silom na ženskoj nogometnoj sceni. Herdmanov uspješan mandat došao je do te mjere da je ženska reprezentacija u Kanadi zbog rezultata postala debelo popularnija od muške pa je kanadski nogometni savez povukao očekivan potez i Herdman je postao izbornik muške reprezentacije 2018. godine. Izjave u kojima se osvrnuo na same početke te kasnije i na uspon Kanade u najmanju su ruku zapanjujuće.

Foto: Carlos Osorio/REUTERS Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Canada v Jamaica - BMO Field, Toronto, Canada - March 27, 2022 Canada coach Jonathan Herdman before the match REUTERS/Carlos Osorio Photo: Carlos Osorio/REUTERS

– Na prva dva okupljanja pokušao sam nešto napraviti na taktičkom planu, ali sam ubrzo shvatio da to nema smisla. U toj momčadi nije bilo nikakvog zajedništva. Dapače, bilo je samo sukoba, i to ne samo verbalnih nego i fizičkih. Na drugom okupljanju dvije skupine igrača ozbiljno su se potukle na terenu. Atmosfera je bila zatrovana, nitko nikome nije vjerovao, a to se vidjelo i na terenu. U reprezentaciji su bili ljudi iz Kolumbije, Urugvaja, Škotske, Srbije, Jamajke. Različitost je ljepota Kanade i danas njezina velika snaga, ali tad joj je bila najveća slabost. Hispanci su otišli na jednu stranu, ostali na drugu i bio je kaos. Shvatio sam tko su lideri u reprezentaciji, posjeo sam ih i objasnio im da tako ništa nećemo postići. Oni su reagirali fenomenalno i polako smo počeli stvarati ovaj duh koji imamo danas – objasnio je izbornik Kanade.

Plan je bio za 2026.

Takve priče mogli ste čuti i o Hrvatskoj u Rusiji, ali i o drugim reprezentacijama. U reprezentativnom nogometu se vrlo često dogodi da su taj voljni psihološki moment te međuljudski odnosi znatno bitniji nego taktička postava. Otkako je Herdman to primijetio, Kanada je u Sjevernoj Americi gotovo pa nezaustavljiva. Prošlog mjeseca došli su i do svojeg najboljeg renkinga ikad (33.) na Fifinoj ljestvici, a plasman na Mundijal od njih se uopće nije očekivao. Herdman je dobio zadatak graditi momčad za Svjetsko prvenstvo 2026. godine na kojem će, uz SAD i Meksiko, domaćin biti i Kanada.

– Kad sam došao, rekli su mi da moram stvoriti momčad za 2026. No ja sam u sebi znao da je za to ključno da budemo konkurentni u kvalifikacijama za Katar i da, ako se pruži prilika, tamo odemo. Znao sam da za to imamo potencijal – rekao je Herdman.