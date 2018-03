Noah: Promjene koje se predlažu ubit će dušu Davisova kupa

Kao da predosjećaju da bi ovo moglo biti posljednje izdanje Davisova kupa u formatu koji poznajemo, tenisači su pohitali da, barem od četvrtfinalne runde, podrže svoje reprezentacije.

Pa se španjolskoj momčadi vraća Rafael Nadal (stari Rafa nanjušio je da bi Španjolska ove godine mogla i do naslova), a osim njega u akciji će sljedeći tjedan biti još trojica igrača iz Top 10 (3. Čilić, 5. Zverev, 10. Pouille), ukupno sedmorica iz Top 15 (uz navedene, 11. Sock, 14. Querrey, 15. Bautista). Kvalitete, dakle, neće nedostajati, no općenito gledano teniski profesionalci su već godinama protiv sadašnjeg sustava i to sve manje kriju.

Međunarodni teniski savez (ITF) odlučio im je izaći u susret i nedavno je predložio novi sustav u najpopularnijem natjecanju reprezentacija. Prema tom modelu Davisov bi kup bio sveden na jedan tjedan, u studenome, i na jedan turnir u jednome (neutralnome) gradu, bio bi nešto kao svjetsko prvenstvo teniskih reprezentacija.

U završnom tjednu sudjelovalo bi 18 reprezentacija, podijeljenih u skupine, a od četvrtfinala igralo bi se na ispadanje. Uz to, naravno, dolaze i druge promjene: igralo bi se na dva dobivena seta; dva pojedinačna meča i jedan u parovima u svakom susretu.

Pilić: Ubili bi atmosferu

Priklonili su se tome Novak Đoković, Roger Federer, Andy Murray i mnogi drugi, a sada im se, uz malo iznenađenje, pridružio i naš tenisač Marin Čilić. U nedavnom razgovoru za Tennis Podcast rekao je:

– Igrači već godinama pokušavaju objasniti ITF-u da je nužno promijeniti format Davisova kupa jer je teško igrati u tom natjecanju četiri tjedna godišnje, i to svake godine. Bilo je dosad različitih prijedloga – da se igračima dodjeljuju ATP bodovi, da se igra svake druge godine i slično – tako da je mogućnost da se sve igra u samo jednom tjednu jako dobra za tenis. Prema tom prijedlogu, naše će se obveze igranja za reprezentaciju smanjiti s četiri tjedna na jedan i smatram da će novi sustav podržati 99,9 posto igrača. Držim da će to povećati interes za Davisov kup, u završnici više neće biti samo dvije reprezentacije, nego više reprezentacija i to će kreirati jedinstveni ambijent.

Tako misle igrači, ali mnogi drugi su protiv i nadaju se da na ITF-ovoj skupštini u kolovozu, koja će se održati u Orlandu, pobornici novog formata neće dobiti potrebne dvije trećine glasova.

– Zamislite situaciju da igraju Kanada i Belgija, recimo u Singapuru. Koga bi to zanimalo? Ubili bi time atmosferu jer ne bi bilo domaćih navijača kao dosad. Nadam se da taj prijedlog neće dobiti podršku dvije trećine članova Skupštine – kaže Nikola Pilić.

S palcem dolje za novi sustav pridružio mu se i francuski izbornik Yannick Noah koji je lani sa svojom reprezentacijom osvojio trofej u Davisovu kupu. On ističe da se mora respektirati 118-godišnja povijest toga natjecanja:

– Ta je promjena previše radikalna i po mojem mišljenju ubila bi dušu i bit Davisova kupa. Za mene bi to bio cirkus. Čelnici su bili prisiljeni kreirati takav prijedlog jer su neki igrači zaboravili povijest Davisova kupa – napomenuo je Noah.

Čilić: Navijački bi naboj ostao

No, Čilić otklanja bojazan da bi zbog novog sustava utakmice Davisova kupa izgubile jedinstveni navijački naboj.

– Domaćin završnog turnira znao bi se godinu dana unaprijed, pa smatram da bi ljudi koji bi željeli bodriti svoju reprezentaciju imali dovoljno vremena da planiraju putovanje – zaključio je Čilić. Kompanija Kosmos koju je utemeljio bivši nogometaš Barcelone Gerard Pique investirala bi u novi sustav tri milijarde eura (na 25 godina), no mnogi se sjećaju ugaslog Svjetskog kupa u Düsseldorfu koji je imao sličan format. I zbog toga su više nego oprezni.