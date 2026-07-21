Xi zaledio Putinov sibirski plinovod – Rusija postaje kineska ekonomska kolonija

"Prijateljstvo bez granica" što su ga kineski i ruski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping proklamirali na sastanku u Pekingu u veljači 2022. godine, samo nekoliko dana prije početka opće ruske invazije na Ukrajinu, ovih se dana ipak suočava sa sve dramatičnijim ograničenjima. Projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2 u potpunom je zastoju nakon što je kineska strana ovih dana zamrznula pregovore s ruskom stranom, što predstavlja težak gospodarski i geopolitički udarac za Putina u teškom trenutku, dok se suočava sa sve većim pritiscima iz više smjerova, a pogotovo razornim ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu, što dodatno otežava rusko financiranje rata.