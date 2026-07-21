Xi zaledio Putinov sibirski plinovod – Rusija postaje kineska ekonomska kolonija

"Prijateljstvo bez granica" što su ga kineski i ruski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping proklamirali na sastanku u Pekingu u veljači 2022. godine, samo nekoliko dana prije početka opće ruske invazije na Ukrajinu, ovih se dana ipak suočava sa sve dramatičnijim ograničenjima. Projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2 u potpunom je zastoju nakon što je kineska strana ovih dana zamrznula pregovore s ruskom stranom, što predstavlja težak gospodarski i geopolitički udarac za Putina u teškom trenutku, dok se suočava sa sve većim pritiscima iz više smjerova, a pogotovo razornim ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu, što dodatno otežava rusko financiranje rata.
TIK UZ MORE
FOTO Investicija iz snova na Pagu: Prodaje se kompleks sa šest apartmana i tri veza za brod
PRIVUKLA POZORNOST
FOTO Maja Šuput zagrlila tajanstvenog muškarca, pokazala kako uživa u jednom od najljepših hrvatskih otoka
BIVŠA MISICA
FOTO Seksi mama Renata zagolicala maštu, skakala u more i lizala sladoled. Ovo morate vidjeti
ubrzana digitalizacija
Za par godina ode Sibir Kinezima a Putin more jedino sisati palac....a onda Tatarstani, Dagestani i ostali stani idu u samostalnost.....na kraju će ostati jedino moskovski pašaluk 🤣🤣🤣🤣