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PEKING PREKINUO PREGOVORE S MOSKVOM

Xi zaledio Putinov sibirski plinovod – Rusija postaje kineska ekonomska kolonija

Autor
Denis Romac
21.07.2026.
u 17:29
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Xi je poručio ruskoj strani da uopće ne otvara pitanje tog plinovoda sve dok Moskva ne korigira svoje uvjete u korist Kine, i proda joj plin po nižim cijenama

"Prijateljstvo bez granica" što su ga kineski i ruski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping proklamirali na sastanku u Pekingu u veljači 2022. godine, samo nekoliko dana prije početka opće ruske invazije na Ukrajinu, ovih se dana ipak suočava sa sve dramatičnijim ograničenjima. Projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2 u potpunom je zastoju nakon što je kineska strana ovih dana zamrznula pregovore s ruskom stranom, što predstavlja težak gospodarski i geopolitički udarac za Putina u teškom trenutku, dok se suočava sa sve većim pritiscima iz više smjerova, a pogotovo razornim ukrajinskim napadima na rusku energetsku infrastrukturu, što dodatno otežava rusko financiranje rata.

Ključne riječi
energetika plinovod plin Vladimir Putin Xi Jinping Peking Moskva Kina Rusija

Komentara 34

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TO
Torabora19
17:52 21.07.2026.

Za par godina ode Sibir Kinezima a Putin more jedino sisati palac....a onda Tatarstani, Dagestani i ostali stani idu u samostalnost.....na kraju će ostati jedino moskovski pašaluk 🤣🤣🤣🤣

Avatar O l u j a
O l u j a
18:03 21.07.2026.

Trebalo je samo slijediti "vučić radar", taj nepogrješivo njuši tko će biti glavni anus. Pljutin je dobio nogicu, sad je "brat Si" si si! ... A bogme izgleda da i Francuska s EU postaje sve više u pravu.

UJ
ujko41
18:38 21.07.2026.

Meni je svejedno čija će kolonija biti Rusija,veči problem je to čija smo mi!

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