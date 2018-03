Kraj stagnaciji: Borni se smiješi plasman karijere

Trebalo je to izdržati. Tjelesno, a posebno mentalno. No, naš 21-godišnji tenisač Borna Ćorić još jednom je dokazao da je od posebnog materijala, da ne odustaje lako, da za njega nema predaje. Samo je s takvim pristupom u trećem kolu turnira u Miamiju mogao doći do pobjede nad 11. igračem svijeta Amerikancem Jackom Sockom. Rezultat 5:7, 7:6 (4), 6:3 govori puno, ali ne govori sve. Pa čak i kad mu se pridoda podatak da je velika teniska borba trajala čitava tri sata.

Najmanje 88.135 USD

Mogao je Borna i lakše do pobjede, u prvom setu poveo je s 5:2, ali je potom izgubio pet gemova zaredom. U drugom smo setu gledali sličan scenarij, opet Borna ispušta 5:2, Sock je imao break-loptu za 6:5 i mogući servis za pobjedu, ali je naš mladac ipak uspio izboriti tie-break u kojem stiže do poravnanja u setovima.

U odlučujućoj dionici Borna je opet prvi oduzeo servis suparniku i poveo s 2:0, no bez drame ponovno nije moglo. Također uporni Amerikanac vratio se i poveo s 3:2. Da bi potom imao sve više problema sa svojim tijelom, zbog čega je ostao bez gema do kraja dvoboja. Ćorić je tijekom meča zabio tri asa uz 55 posto pogođenog prvog servisa (Sock 66 posto), a iskoristio je pet od 18 break-lopti (Sock četiri od devet).

– Bio je to uistinu težak meč, u prvom sam setu propustio četiri set-lopte. Prednost sam imao i u drugom... No, drago mi je da sam nastavio s pobjedama. Ovim razdobljem od studenoga prošle godine zaista mogu biti zadovoljan. Imao sam kvalitetne pripreme i to se osjeti u mojoj igri – izjavio je Borna u Miamiju.

Ulaskom u osminu finala turnira iz kategorije Masters 1000 Borna je osigurao novčanu nagradu od 88.135 USD te zaradio novih 90 ATP bodova koji ga vode do plasmana karijere. U poretku uživo Ćorić je sada 32. tenisač svijeta, što je za jedno mjesto bolje od njegova dosadašnjeg najboljeg plasmana.

No, Borna je 33. na ATP listi bio još 27. srpnja 2015. godine, pa se proteklo razdoblje u njegovoj karijeri može promatrati kao stanovita stagnacija. Priznao nam je to i Borna u nedavnom razgovoru:

– Ako se u dvije i pol godine praktično nisam pomaknuo na ATP listi, onda je očito da nešto nije funkcioniralo, da smo negdje griješili. Na to su utjecale i promjene trenera te ozljede, ali to mi ne može biti opravdanje, jer i drugi mijenjaju trenere i bivaju ozlijeđeni. Pa, ćemo sad promijeniti ritam igranja, nastupat ću na manje turnira. Ne kažem da ću sad odigravati samo četiri Grand Slam turnira i devet Mastersa 1000, igrat ću turnire, ali pazit ću i na treninge – kazao je Borna pohvalivši rad s novim trenerima: Riccardom Piattijem, s kojim je trenirao u Monte Carlu, i Kristijanom Schneiderom, koji ga prati na turnirima. Dodao je tada još:

Zaobići Nadala u R. Garrosu

– Bilo bi mi lakše kad bih bio nositelj, kad bih bio među 32 prvih na svijetu, ali nisam. Trebaju mi jedan ili dva dobra rezultata da bih to postigao, nadam se da ću ih ostvariti što prije. Bez toga nije lako. Primjerice, i u Roland Garrosu uvijek igram, dobro, ali ako naletim na Nadala, onda ću teško postići neki dobar rezultat.

Ćorić je napokon na turniru u Indian Wellsu stigao do tog rezultata, čak do polufinala u kojem je nesretno izgubio od Rogera Federera. A već u Miamiju bio je nositelj, doduše 29., ali i to ga je spasilo od preranih sretanja s najvećim favoritima.

Bornin se plasman, naravno, može i popraviti ako nastavi s pobjedama u Miamiju. Noćas je igrao s 18-godišnjim Kanađaninom Denisom Šapovalovom, 46. tenisačem svijeta. U njihovu jedinom dosadašnjem dvoboju, prije nepuna dva mjeseca u Davisovu kupu u Osijeku, pobijedio je Borna, ali to je bilo na zemlji...