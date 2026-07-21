FOTO/VIDEO Ella Dvornik pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'

Jednostavnim, ali efektnim natpisom "Nedjeljom lagano", Ella Dvornik dala je svojim pratiteljima uvid u svoju vikend atmosferu, no prizori koje je podijelila bili su sve samo ne obični. Na nizu fotografija i kratkih videozapisa, influencerica pleše po kuhinji dok na tavi priprema sočne burgere. S velikim osmijehom na licu, odjevena samo u ružičasti satenski ogrtač i zavodljivo čipkasto donje rublje, Ella zrači samopouzdanjem i dobrom energijom. Cijela objava stilizirana je s retro VHS filterom, što joj daje nostalgičan i umjetnički prizvuk, a prikazuje naizgled običan kućanski posao na potpuno glamurozan način. Njezina opuštenost i zaigranost dok vješto okreće pljeskavice i pleše uz glazbu osvojila je srca njezinih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima.

Lavina pozitivnih reakcija nije izostala. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Ellin duh i izgled. "Kakva žena ljudi moji!", "Koja si ti bomba od žene", samo su neke od pohvala koje su se nizale. Mnogi su je usporedili s legendarnom holivudskom ikonom, ostavljajući komentare poput "Merlinka", dok su drugi hvalili njezinu sposobnost da živi život po svojim pravilima. "Meni je od svega uvijek najbolji tvoj izbor muzike i koliko neometano živiš za sebe", istaknula je jedna pratiteljica, sažimajući divljenje mnogih.

Osim komplimenata na račun izgleda i stava, bilo je i onih duhovitih. Najoštrije oko primijetilo je neobičan detalj na kuhinjskoj radnoj plohi, odmah pored štednjaka - kutiju deterdženta za rublje. "Ariel i mljeveno meso", našalio se jedan pratitelj, pokrenuvši niz zabavnih komentara na račun nesvakidašnjeg spoja u Ellinoj kuhinji.

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Ova naizgled bezbrižna objava dolazi u vrijeme kada se Ella Dvornik-Pearce suočava s velikim životnim promjenama. Njezin dugotrajni brakorazvodni postupak od bivšeg supruga Charlesa Pearcea već je neko vrijeme pod povećalom javnosti. Usred pravnih bitaka i medijskih napisa, Ella se preselila u novi stan u Zagrebu i nastavlja graditi život za sebe i svoje dvije kćeri. Upravo zbog tog konteksta, njezina objava ima dodatnu težinu. Prikazujući sebe sretnu i ispunjenu dok uživa u jednostavnim stvarima poput kuhanja nedjeljnog ručka, šalje snažnu poruku o otpornosti i pronalaženju radosti u svakodnevici.