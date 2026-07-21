Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FANOVI ODUŠEVLJENI

FOTO/VIDEO Ella Dvornik pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'

Zagreb: Ella Dvornik u haljini s velikim prorezom zaintrigirala maštu prisutnih
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 16:04
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Lavina pozitivnih reakcija nije izostala. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Ellin duh i izgled

Jednostavnim, ali efektnim natpisom "Nedjeljom lagano", Ella Dvornik dala je svojim pratiteljima uvid u svoju vikend atmosferu, no prizori koje je podijelila bili su sve samo ne obični. Na nizu fotografija i kratkih videozapisa, influencerica pleše po kuhinji dok na tavi priprema sočne burgere. S velikim osmijehom na licu, odjevena samo u ružičasti satenski ogrtač i zavodljivo čipkasto donje rublje, Ella zrači samopouzdanjem i dobrom energijom. Cijela objava stilizirana je s retro VHS filterom, što joj daje nostalgičan i umjetnički prizvuk, a prikazuje naizgled običan kućanski posao na potpuno glamurozan način. Njezina opuštenost i zaigranost dok vješto okreće pljeskavice i pleše uz glazbu osvojila je srca njezinih pratitelja, koji su je obasuli komplimentima.

Lavina pozitivnih reakcija nije izostala. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Ellin duh i izgled. "Kakva žena ljudi moji!", "Koja si ti bomba od žene", samo su neke od pohvala koje su se nizale. Mnogi su je usporedili s legendarnom holivudskom ikonom, ostavljajući komentare poput "Merlinka", dok su drugi hvalili njezinu sposobnost da živi život po svojim pravilima. "Meni je od svega uvijek najbolji tvoj izbor muzike i koliko neometano živiš za sebe", istaknula je jedna pratiteljica, sažimajući divljenje mnogih.

Osim komplimenata na račun izgleda i stava, bilo je i onih duhovitih. Najoštrije oko primijetilo je neobičan detalj na kuhinjskoj radnoj plohi, odmah pored štednjaka - kutiju deterdženta za rublje. "Ariel i mljeveno meso", našalio se jedan pratitelj, pokrenuvši niz zabavnih komentara na račun nesvakidašnjeg spoja u Ellinoj kuhinji.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
Zagreb: Ella Dvornik u haljini s velikim prorezom zaintrigirala maštu prisutnih
1/16

Ova naizgled bezbrižna objava dolazi u vrijeme kada se Ella Dvornik-Pearce suočava s velikim životnim promjenama. Njezin dugotrajni brakorazvodni postupak od bivšeg supruga Charlesa Pearcea već je neko vrijeme pod povećalom javnosti. Usred pravnih bitaka i medijskih napisa, Ella se preselila u novi stan u Zagrebu i nastavlja graditi život za sebe i svoje dvije kćeri. Upravo zbog tog konteksta, njezina objava ima dodatnu težinu. Prikazujući sebe sretnu i ispunjenu dok uživa u jednostavnim stvarima poput kuhanja nedjeljnog ručka, šalje snažnu poruku o otpornosti i pronalaženju radosti u svakodnevici.

Ključne riječi
gaćice grudnjak hrana burger hamburger ella dvornik showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
17:03 21.07.2026.

Logično, jer kad se peku uz tangice i čipkasti grudnjak, burgeri su mnogo sočniji i pikantniji.

AN
AntePortas9
16:56 21.07.2026.

Postoje razne vrste bombi. Najpoznatije su "krmača", "pametna", ručna....

DA
Danijel2
16:48 21.07.2026.

Koga to zanima? Gluposti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ŽIVOTNI ZAOKRET

Tko je 'cool' supruga novog britanskog primjera? Ljubav je tražila u reality showu, a danas sjedi u upravama tvrtki

Njihova je veza početkom devedesetih prošla i kroz neobičnu televizijsku epizodu. Van Heel se u siječnju 1992. pojavila u popularnoj ITV-jevoj emisiji za upoznavanje "Blind Date", koju je vodila Cilla Black. Burnham je poslije priznao da je emisiju gledao skrivajući se iza kauča, svjestan da njegova tadašnja djevojka pred kamerama bira muškarca s kojim će otputovati na spoj.

Odiseja
Video sadržaj
ODISEJA

Strah na Damonovu licu nije gluma, nego iskrena nelagoda pred nečim što je doista stajalo pred njim

Ono što "Odiseju" izdvaja od prosječnog mitološkog spektakla jest tvrdoglava Nolanova odbojnost prema digitalnim prečicama. Umjesto da Polifema, kiklopa koji zarobljava Odiseja i njegove ljude, sklopi u postprodukciji, redatelj je u pećini Nestor na Peloponezu sagradio praktičnu, 18 metara visoku napravu kojom je upravljao Bill Irwin, isti glumac koji je tijelom i glasom oživio robota TARS-a u "Interstellaru".

4 Tenora
4 tenora

Rasprodani Peristil čeka 4 Tenora: Split će s njima proslaviti njihovih 10 godina glazbe, emocije i prijateljstva

Kada smo shvatili da ćemo povodom naše desete obljetnice nastupiti na Peristilu, bio sam presretan. Koncert iz Lisinskog, koji je naišao na sjajne reakcije publike, preselili smo u moj rodni Split, i to na najbolju moguću pozornicu. Posebno nas raduje što su ulaznice rasprodane, što je najljepša potvrda svega što smo gradili proteklih deset godina", poručio je Marko Pecotić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!