Direktor bivše Cedevite Junior a sada Virtusa Zagreb: NCAA za nas nije problem nego financijska prilika

Kada je Izvršni odbor Cedevite Junior donio odluku o tome da će arhivirati dosadašnje ime i da će se klub ubuduće zvati Virtus Zagreb, nametnulo se pitanje zašto se to dogodilo s možda i najstabilnijim domaćim košarkaškim klubom.

Odgovor na to pitanje potražili smo kod odgovorne osobe, direktora kluba Tomislava Zebića.

- Atlantic Grupa, vlasnik brenda Cedevita, svoje sponzorsko djelovanje odlučila je ograničiti na profesionalni pogon kluba iz Ljubljane. No, Atlantic Grupa će ostati i nadalje vezana za ovaj klub ali kroz podršku omladinskom pogonu odnosno školama košarke koje će nastaviti svoje djelovanje pod nazivom Škole košarke by Cedevita. To je ono što Atlantic Grupa želi, investirati u rad s mladima i djecom.

A onda se netko u klubu s Velesajma domislio imena Virtus Zagreb.

- Naziv je zvučan i aludira na košarku. Izraz predstavlja hrabrost, karakter, moralnu izvrnost i dovoljno je pamtljiv da uđe u glavu na prvu a i to su vrijednosti koje želimo usaditi u DNK kluba. Osim toga, dio imena je i Zagreb jer želimo imati poveznicu s gradom odnosno mjestom pripadnosti.

Dakle, ono klasično sponzorstvo Atlantic Grupa, kakvo je dosad bilo, odlazi u povijest?

- Ne, Atlantic Grupa i dalje će snažno podržavati Školu košarke, omladinski pogon, ali će ulaganje Atlantic Grupe u profesionalni pogon, trajati još godinu dana, uključujući i činjenicu da će Neven Vranković, jedan od vodećih ljudi te kompanije ostaje za to vrijeme predsjednik Kluba. Izuzetno važno, Atlantic Grupa nam u nasljedstvo ostavlja košarkaški centar na Velesajmu.

Je li šteta što se iz hrvatske košarke povlači ime Cedevita jer ipak je to ime kluba koji je pet puta bio prvakom Hrvatske?

- Šteta jest jer je stvoren košarkaški brend no sada treba stvarati novo ime. Bitno je da sljedećih godina nastavimo ulagati u postojeću infrastrukturu Doma košarke kao važnog preduvjeta za privlačenje mladih igrača i da nastavimo biti inkubator za mlade igrače.

S obzirom na to da ni sponzorstvo ali i dosadašnji ugovor o korištenju dvorane neće trajati vječno, direktor kluba zacijelo će se morati snalaziti na marketinškom tržištu.

- Pa i danas naš sponzorski proračun nije bio isključivo vezan na Atlantic grupu i firme u vlasništvu iste već je bio disperziran. Dakako, bit će teže nego dosad no vjerujem da mi kao klub imamo dovoljno potencijala za privući sponzore s obzirom na to da smo prepoznati kao najveća škola košarke u zemlji. I da imamo jedan od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetniji, omladinskih pogona u zemlji. I zbog toga od nekih sponzora već imamo kvalitetne odgovore odnosno najavu nastavka suradnje.

A riječ je o pogonu koji je ove godine u mlađeuzrasnim kategorijama osvojio tri zlata i jednu broncu. A da tako jedan klub bude dominantan u mlađim uzrastima, to se dosad nikad nije dogodilo.

- Mi u kontinuitetu imamo minimalno 4-5 mladih reprezentativaca u našoj prvoj momčadi. Evo, na U-20 Eurobasketu, u momčadi koja je izborila ostanak u A diviziji, imamo četiri naša igrača - Subašića, Škrobota, Ivančića i Majdaka - i svi oni će biti sljedeće sezone biti naši prvotimci.

Sa svima njima ravnat će prvi trener Vladimir Krstić s kojim je produžena suradnja, baš kao i s njegovim pomoćnim trenerom Barišom Krasićem. No, nisu to jedina poznata, bivša, igračka imena koja su u klubu.

- Zdravko Radulović će biti voditelj omladinskog pogona, involviran u individualni rad s igračima. Ivan Kapov ostaje trener juniora i prvoligaša Mladosti. Novi trener kadeta bit će Gordan Zadravec a to je jedan od ljudi koji košarku najbolje razumije i koji je svojom igračkom inteligencijom napravio karijeru.

A tu je i Veljko Mršić, bivši izbornik i trener one trofejne Cedevite, dok je još bila zagrebačka.

- Veljko Mršić je moj bivši suigrač iz omladinskog pogona Cibone i dugogodišnji prijatelj. On nije na plaći ali sve dok je bez trenerskog angažmana bit će na raspolaganju klubu i trenerima.

Niz je mladih igrača koji su prošli kroz omladinski pogon ovog kluba koji neće biti na raspolaganju kluba jer su otišli za unosnijim ugovorima koji se u američkoj sveučilišnoj košarci (NCAA) dijele šakom i kapom.

- U NCAA su otišli Zemljić, Bilić, Zanki, Ljubičić, Matleković, Brzović ali i Jelavić koji je također prošao kroz našu školu.

Kako se zaštititi od NCAA kao svojevrsnog "kolonizatora"?

- Mi to ne smatramo problemom nego financijskom prilikom jer mi ugovore s igračima radimo po poslovno-partnerskom modelu. Mi im dajemo priliku za razvoj i promociju, oni odlaskom tamo dobivaju ugovor i školarinu a mi dobivamo određeni iznos odštete koji smo ugovorno dogovorili.

Koliko znamo, tu su dva modela dogovora s igračima.

- Postoji opcija da zamrznete ugovor i da igrača pustite u NCAA pa na njega imate pravo pri njegovu povratku u okrilje Fibine košarke. Druga je varijanta da se odmah dogovori raskid ugovora uz definiranje iznosa za odštetu.