Rafa započeo undecimu za ostanak na vrhu i nakon Garrosa

Lani je realizirao projekt “la decima”, a sada je Rafael Nadal na najboljem putu da ode korak dalje, da dođe do “undecime”. Početak na tom putu bio je više nego uspješan, 31-godišnji Španjolac je bez izgubljenog seta osvojio Masters 1000 u Monte Carlu, jedanaesti put u karijeri.

Majstor za Masterse

– Jedanaest naslova, to je gotovo nezamislivo. Uvijek kažem: ako sam ja mogao to postići, moći će i netko drugi. Ali bit će iznimno teško. Ne znam ni kako sam ja uspio, nije lako u tom tjednu biti zdrav, ne napraviti niti jednu pogrešku i imati sreće. Eto, u nekim drugim tjednima nisam imao sreće, ali u Monte Carlu me Fortuna uvijek pomazila – kaže Nadal.

Po broju trofeja osvojenih na turnirima iz kategorije Masters 1000 odlijepio se tako od Novaka Đokovića i sada je s 31 naslovom uvjerljivo najbolji na svijetu (Đoković ima 30, Federer 27, Agassi 17...), a započeo je i 171. tjedan (ostavio McEnroea na 170) na prvom mjestu ATP liste.

Razlika između njega i Rogera Federera je tanka, iznosi samo 100 bodova. Švicarac čeka i samo mali Rafin posrtaj na zemlji da ga smjeni s trona. Pri čemu Federer neće ništa izgubiti zato što ne igra (preskače cijelu zemljanu sezonu) jer nije igrao ni lani.

A pred Nadalom je dug i trnovit put. Mora još osvojiti Barcelonu, pa Madrid ili Rim (s tim da na ovom drugom, koji ne osvoji, mora stići barem do četvrtfinala) i na kraju – okruniti se krunom zemljane sezone Roland Garrosom. Za svakog drugog bio bi to gotovo neostvariv pothvat, ali kad je u pitanju neokrunjeni “kralj zemlje”, ni taj plan nije nemoguć.

Nadal je Barcelonu (u koju stiže s nizom od 36 osvojenih setova na zemlji) također osvajao 10 puta, brani naslov, pa i tu mora povući “undecima” ručicu. Madrid je osvajao pet puta, brani naslov, a Rim sedam puta i brani četvrtfinale (poraz od Thiema). Roland Garros je također osvajao deset puta i zapravo će se u Bulonjskoj šumi voditi odlučujući boj. Između Nadala i suparnika na zemlji (Thiema, Goffina, Đokovića, Zvereva, pa i našeg Čilića) za trofej, a između Nadala i Federera (kojeg nema i na sve gleda iz prikrajka) za svjetski broj jedan.

“Zbogom” je sve bliže

No, kako god završi ta borba, ostaje činjenica da je “bik s Mallorce” jedinstvena pojava u teniskom svijetu. Što bi rekao Pilić, “takav će se teško još jednom roditi”.

– Znam da je dan kad ću reći zbogom sada bliži nego prije deset godina. To je realnost. Ali ja se ne želim brinuti zbog toga, želim uživati svaki dan i u svakoj borbi. I odigrati što bolje – kaže Rafa.