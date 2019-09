Rafa: Kakav lov na Rogera, igram zato da budem sretan

Nakon iscrpljujućih pet setova te četiri sata i 50 minuta igre Rafael Nadal osvojio je pobjednički poen u finalu US Opena, a onda legao na pod i zaplakao.

Rus Daniil Medvjedev izvukao je iz Rafe posljednji atom snage, Španjolac je poveo 2-0 u setovima, ali na kraju je slavio tek poslije drame u pet setova, sa 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 i tako četvrti put osvojio newyorški Grand Slam.

– Nevjerojatno sam sretan. Ovaj trofej mi znači sve. Bio je to vrlo intenzivan meč, težak i mentalno i fizički. Publika je bila nevjerojatna, kao i uvijek. Zbog svega toga ovo je superposeban, nezaboravan trenutak za mene – rekao je Nadal, brišući suze radosnice.

Je li već sada veći od Rogera?

Stigao je Rafa do 19. naslova na Grand Slamu, čime se sasvim približio rekorderu Rogeru Federeru, koji ih ima 20.

– Volio bih osvojiti više Grand Slamova od Federera, ali ne razmišljam o tome. Ne treniram i igram zbog toga, već zato što volim tenis. Igram da bih bio sretan, a naravno, kad pobjeđujem, onda sam supersretan – objasnio je Nadal.

Nakon osvajanja US Opena pitanje je dana kada će Rafael Nadal zasjesti na prvo mjesto ATP ljestvice i s trona svrgnuti Novaka Đokovića.

Poslije američkog Grand Slama srpski tenisač, koji je predao meč zbog bolova u ramenu u osmini finala, i dalje je prvi s 9865 bodova, ali Nadal mu se približio na samo 640 bodova. Budući da Španjolac ne brani nijedan bod do kraja godine jer prošle godine nije igrao završnicu sezone, izvjesno je da će se na vrhu dogoditi promjena.

S druge strane, ozlijeđenom Đokoviću predstoji obrana titule u Šangaju (1000 bodova), finala u Parizu (600 bodova) i finala završnog Mastersa (1100 bodova).

Ni o napadu na broj Nadal zasad ne želi razgovarati, tvrdi da mu to nije primarno.

– Ne igram zbog toga, radim stvari na svoj način. Ako mogu na svoj način biti broj jedan, sjajno. Ali uvijek kažem isto – to mi nije glavni cilj. Sjajno je biti u toj borbi, ali za mene to i nije borba. U mojim godinama ne mogu gubiti energiju i vrijeme na lov na broj jedan. Za mene je glavni cilj igrati što je dulje moguće i biti kompetitivan. Možeš izgubiti godine karijere ako razmišljaš o broju jedan. Ali tu sam. Ako budem mogao igrati dobro do kraja godine, imat ću šanse. To bi bilo nevjerojatno – zaključio je četverostruki pobjednik US Opena, koji je posljednji put broj jedan bio 4. studenoga 2018. godine.

A nakon što je prekjučer četvrti put osvojio US Open, opet se javilo pitanje tko je najveći tenisač svih vremena, Roger Federer ili Rafa Nadal. Španjolac ima jedan Grand Slam manje, ali i 18 osvojenih turnira manje (84-102). No, Španjolčev veliki plus je i što ima pet godina manje od Švicarca.

Ali, već sada je Rafa u mnogim kategorijama uspješniji od Rogera.

Najviše Masters turnira

Evo nekih najvažnijih.

– najstariji igrač koji je igrao tri Grand Slam finala u godini (33 godine, 3 mjeseca)

– najstariji koji je igrao sedam uzastopnih polufinala Grand Slamova

– najstariji koji je igrao devet uzastopnih četvrtfinala GS-a

– najmlađi koji je osvojio 18 GS-a (33 godine, 0 mjeseci, Federer je imao 35,5)

– najmanje odigranih Grand Slamova na putu do 19 naslova (58, uspješnost 32,8%, Federer ih je trebao 70).

– najviše osvojenih Grand Slamova s 30 ili više godina (5)

– najmlađi igrač koji je osvojio sva četiri Grand Slama (24 godine i 3 mjeseca)

– jedini tenisač koji je osvojio olimpijsko zlato u singlu (2008.) i u parovima (2016.)

– najviše trofeja na jednom Grand Slamu (12, Roland Garros)

– najveći postotak pobjeda u Otvorenoj eri (83,06%)

– najviše naslova na turnirima Masters serije (35)

– jedini igrač koji je osvajao Grand Slamove 10 uzastopnih godina (2005. – 2014.).

