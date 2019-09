Borna Ćorić pao za tri, a Marin Čilić za pet mjesta

Hrvatski tenisači Borna Ćorić i Marin Čilić nazadovali su na najnovijoj ATP ljestvici. Ćorić je pao tri mjesta i sada je 15. igrač svijeta, a Čilić, koji je pet stepenica niže, zauzima 28. mjesto, dok je 40-godišnji Ivo Karlović bolji za jednu poziciju i nalazi se na 78. mjestu.

Među vodećima nema promjena. Prvi je i dalje srpski tenisač Novak Đoković, a drugi je Španjolac Rafael Nadal. No, Nadal je nakon osvajanja US Opena značajno smanjio zaostatak za Đokovićem. Prije US Opena on je iznosio 3.740 bodova, a sada je pao na 640 bodova.

Treći je Švicarac Roger Federer, a finalist US Opena Rus Danil Medvjedev popeo se na četvrto mjesto.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (SRB) 9.865 bodova

2. (2) Rafael Nadal (ŠPA) 9.225

3. (3) Roger Federer (ŠVI) 7.130

4. (5) Danil Medvjedev (RUS) 5.235

5. (4) Dominic Thiem (AUT) 4.575

6. (6) Alexander Zverev (NJE) 4.095

7. (8) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 3.420

8. (7) Kei Nishikori (JAP) 3.375

9. (9) Karen Hačanov (RUS) 2.810

10. (10) Roberto Bautista Agut (ŠPA) 2.575

15. (12) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.025

28. (23) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.410

78. (79) IVO KARLOVIĆ (HRV) 696

244.(224) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 189

