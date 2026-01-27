Sigurdsson pohvalio navijače pa uoči Mađarske istaknuo jednu stvar: 'Moramo naći rješenje za to'

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije s 29:25 u pretposljednjoj utakmici drugog kola Europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona tako su došli nadomak plasmana u polufinale kontinetalne smotre, dijelom zahvaljujući remiju Švicarske i Islanda, uoči posljednje utakmice koju igraju sutra protiv Mađarske od 18 sati.

Najbolji strijelac Hrvatske bio je Tin Lučin sa sedam golova, a David Mandić dodao je šest. Sedam udaraca zaustavio je vratar Matej Mandić što mu je donijelo titulu igrača utakmice. Jedinu mrlju na odličnu partiju Hrvatske baca ozljeda Zvonimira Srne koji je morao napustiti parket 20 minuta prije kraja utakmice.

Izbornik Dagur Sigurdsson bio je pun hvale za nekoliko stotina hrvatskih navijača koji su došli podržati naše reprezentativce u Malmou.

- Jako sam sretan kako smo odigrali i jako sam sretan s potporom koju smo imali od navijača. Danas je navijačka podrška bila ključna. Igrači su bili umorni i falilo je koncentracije. Vidjelo se to na obje strane - započeo je hrvatski izbornik pa najavio sutrašnji ogled s Mađarskom:

- Imamo manje od 22 sata do Mađarske i moramo vidjeti u kakvom su stanju igrači. Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to - dodao je.

Posebno je pohvalio i igrača utakmice Mandića koji se danas vratio u sastav nakon što je prošle dvije utakmice bio na tribinama:

- Matej Mandić je imao dobru energiju na treningu. Svi znamo što on može napraviti. Ja i trener golmana nismo ga samo htjeli vratiti u sastav, već i u prvu postavu. Bio je to jako dobar znak za nas. Nije mi bila namjera naljutiti Mandića. Četiri igrača moraju uvijek na tribine. Moramo puno rotirati i to je teško za neke igrače. Moraju biti spremni kad ih trebam - zaključio je Islanđanin.