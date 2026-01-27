VIDEO Izludio je Slovence, proglasili ga igračem utakmice, njegov potez iznenadio je sve

Hrvatski rukometaši odigrali su sjajnu utakmicu protiv Slovenije, ostvarivši pobjedu 29:25 koja im je širom otvorila vrata polufinala Eura. U dvoboju u kojem je obrana ponovno bila ključ uspjeha, na gol se nakon kratke pauze vratio Matej Mandić i odmah pokazao zašto je jedan od najvećih talenata. Od prve minute bio je noćna mora za slovenske napadače, zaključavši svoja vrata i unijevši prijeko potrebnu sigurnost u momčad. Hrvatska je od samog početka nametnula svoj ritam, a Mandić je sa sedam obrana, od kojih su neke bile u ključnim trenucima, te jednim postignutim pogotkom preko cijelog terena, bio jedan od najistaknutijih pojedinaca na terenu.

Njegova izvanredna partija nije promaknula ni Europskoj rukometnoj federaciji (EHF), koja ga je nakon posljednjeg sučevog zvižduka proglasila igračem utakmice. Dok je primao zasluženo priznanje, Mandić je napravio nešto što je iznenadilo sve u dvorani i pred malim ekranima. Pozvao je svog rođaka i suigrača Davida Mandića te mu predao nagradu, simbolično pokazavši tko je za njega pravi heroj pobjede. Gestom je poslao snažnu poruku o zajedništvu i važnosti onih igrača čiji se doprinos ne mjeri uvijek statistikom, ali je presudan za uspjeh momčadi.

Ovaj potez samo je potvrdio ono što je Matej kasnije izjavio, odajući priznanje cijeloj obrambenoj liniji. "Dečki u obrani rade stvarno dobar posao, dečki koje se ne spominje puno, Šušnja, Mamić, David Mandić. Bore se za svaku loptu, izginu. To ljudi koji ne razumiju rukomet ne vide, a nažalost ima ih jako puno", rekao je Mandić i time objasnio svoj potez. Njegova izjava pokazala je duboko poštovanje prema suigračima koji odrađuju "prljavi posao" i postavljaju temelj za svaku pobjedu.

Emotivan nakon velike pobjede, mladi vratar zahvalio se Bogu, obitelji i djevojci na podršci, istaknuvši koliko mu znači igrati za nacionalni dres. "Bog sve vidi i sve zna, ja dajem sve od sebe. Poginut ću za hrvatski dres ako treba", poručio je junak pobjede, čija je skromnost i timski duh odjeknula jednako snažno kao i njegove obrane. Dok Hrvatska čeka ključni dvoboj s Mađarskom, potez Mateja Mandića ostat će upamćen kao primjer istinskog sportaša i dokaz da su u velikim momčadima heroji često oni koji ostaju izvan svjetala reflektora.