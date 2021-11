Dino Rađa poručio igračima: Od njih tražimo jedino da s terena izađu krvavih koljena!

Uoči prve kvalifikacijske utakmice za nastup na Svjetskom košarkaškom prvenstvu 2023. javnosti su se obratili izbornik Veljko Mršić, predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa te veteran Pavle Marčinković i debitant Lovro Gnjidić, važni igrači za predstojeći zagrebački okršaj sa Slovencima (četvrtak, 20.45).

Uvodno slovo ponudio je Dino Rađa:

- Momčad smo maksimalno podmladili. Ugođaj na treninzima je jako dobar, osjećaju se dobre vibracije. Momci rade maksimalno, potpuno su neopterećeni i koliko god im je neiskustvo mana to im može biti i prednost. Jer, neopterećeni su s nekim bivšim rezultatima i stanjima i što se mene tiče imaju samo jedan zadatak a to je da s terena izađu krvavih koljena.

Ono što od njih očekuje izbornik Veljko Mršić je pak ovo:

- Od igrača očekujem da budemo jako usredotočeni i da svaki posjed lopte tretiramo kao da nam je posljednji u utakmici. Bude li tako siguram sa da niti rezultat neće izostati. Da smo se odlučili za neke iskusnije igrače, koji su nam bili dostupni, možda bi smo u startu bili uvjerljiviji no pitanje je kakvi bismo bili u jesen 2022. i u veljači 2023. kada se igraju dva posljednja kvalifikacijska kruga. No, bit ćemo mi i sada dobri a uz ove igrače koji imaju jako prostora za napredak bit ćemo, tada, još i bolji.

Na čemu će se graditi igra hrvatske reprezentacije, kako u četvrtak protiv Slovenije tako i u nedjelju protiv Finske, kazao je najiskusniji igrač reprezentacije, 32-godišnji Pavle Marčinković, glavni kandidat za rolu kapetana momčadi kojeg će izbornik odrediti dan prije utakmice sa Slovencima.

- Ovo jest podmlađena reprezentacija, no načela ostaju ista i igru ćemo nastojati graditi na jako obrani i tranziciji, a s ovim mladim igračima to možemo. Jer, imaju energije a i puni su samopuzdanja jer igraju važne uloge u svojim klubovima.

A jedan od tih mlađih, možda i najlepršaviji igrač među svim Mršićevim izabranicima, jest Cibonin razigravač Lovro Gnjidić koji na pitanje o mogućoj debitantskoj nervozi priča ovako:

- Nervoze će možda biti malo, no dat ću sve od sebe. Svjestan sam i odgovornosti pozicije na kojoj igram ali i toga da profitirati možemo samo momčadskim trudom a nikako indivudalnim akcijama.

Iako mu je napad jača strana i Lovro će morati potegnuti u obrani jer će na tom dijelu igre izbornik maksimalno insistirati.

- U datoj utakmici napad može biti bolji ili lošiji, no obrana uvijek mora biti na maksimalnoj razini. Uostalom, upravo nam je obrana donijela uspjeh u kvalifikacijama za Eurobasket u kojima smo primali po 60-tak koševa po susretu i po tome smo bili najbolje reprezentacija tih kvalifikacija. No, imamo i primjer kvalifikacija za Olimpijske igre u Splitu gdje smo bili defezivno slabi pa to nije dobro završilo.

U Splitu je igrao i Mario Hezonja, danas igrač euroligaša Unicsa iz Kazanja, kojeg je izbornik Mršić planirao angažirati za drugu utakmicu ovog mini-ciklusa jer su za prvu svi euroligaški igrači za sve reprezentacije nedostupni zbog preklapanja rasporeda. Na otvorenoj liniji s Kazanjem bio je Dino Rađa, negdašnji suigrač a danas prijatelj Unicsova trenera Velimira Perasovića:

- Ono što ja znam bit će to jako teško ostvarimo jer Unics u petak igra u Beogradu. Osim toga, Perasoviću su Rusi uzeli četiri igrača u svoju reprezentaciju pa on nema dovoljno igrača za trening. No, unatoč Peras mi je rekao da ipak pošaljem upit na klub. Po, meni to će biti realno teško izvedivo.

A to se, budimo realni, moglo i očekivati.

- Taj problem s euroligaškim igračima postoji već dugo. Osim toga, ne znam uopće koliko bi bilo koristi da na ovaku zdravu atmosferu dođe novi igrač koji bi, praktički, iz zrakoplova izašao na teren u Finskoj. I koji pola igrača ne poznaje a ni ne zna niti jednu akciju. Bez obzira na njegovu individualnu kvalitetu koja je neosporna, mislim da bi tu bilo više problema nego koristi - zaključio je Rađa.