Putovnica je spremna: Mr. Smith sada je i službeno gospodin Kovač

Nakon pobjede nad Bugarskom (98:68) i poraza od Češke (83:95), na turniru u Pardubicama, hrvatska košarkaška reprezentacija vratila se u svoju bazu u Opatiji, gdje će nastaviti s pripremama za predstojeće službene utakmice u pretkvalifikacijama za Eurobasket 2025. protiv Poljske i Švicartske, ali i za nastup na ovogodišnjem, rujanskom, Eurobasketu.

Moramo pojačati obranu

– Igrali smo dvije utakmice, dan za danom, a Česi su imali dan odmora i dok se kod nas nisu osjetili umor i pad koncentracije, igrali smo dobro. No, dobili smo što smo htjeli, a to je dobar suparnik. Protiv Bugarske jesmo igrali dobro, no to ipak nije sastav razine kakva je ova češka, koja nam je pokazala na čemu trebamo raditi – kazao je hrvatski izbornik Damir Mulaomerović, koji o uočenim slabostima u vlastitim redovima nije htio odveć detaljno:

– Morat ćemo raditi na obrani od igre dva na dva, a i primili smo dosta trica od jednog igrača pa ćemo morati pojačati i individualnu i timsku obranu. Neke je igrače stigao umor pa ćemo ih morati dizati i učiniti što svježijim za pripremne utakmice s Mađarskom u četvrtak i Slovenijom u subotu.

Ono čime je Mula bio zadovoljan jesu prvi nastupi naturaliziranog Amerikanca Jaleena Smitha. Ovaj 27-godišnjak nastupao je u Pardubicama kao gost, a već u četvrtak u Opatiji protiv Mađarske nastupit će kao domaći igrač. Službenici HKS-a preuzeli su njegovu putovnicu koja će mu ovih dana biti i uručena pa su ga već neki, u šali, prozvali Kovačem jer je riječ "smith" u engleskom jeziku izraz za zanat "kovača".

– Nije on slučajno bio MVP njemačkog finala. Odličan je dečko i veliki je profesionalac. Vrlo brzo pohvatao je sve naše kretnje i brzo je prihvaćen od suigrača.

Osim toga, upravo u ovoj utakmici s Česima demantirao je one koji su tvrdili da nema šut, a čovjek je zabio četiri trice.

– I najboljima se dogodi da ne pogode otvorene šuteve. Meni je najvažnije da se, kada je on na terenu, osjeti mirnoća.

Smith se pokazao faktorom u hrvatskoj obrani. Koliko će konačan izbor igrača za Eurobasket, njih 12, ovisiti o defenzivnom potencijalu kandidata?

– Obrana jest jako važna, no moramo voditi računa i o napadu. I zato će u prednosti biti igrači koji mogu igrati u oba smjera.

Baš kao i Hrvatska i Češka, i ostale zemlje sudionice Eurobasketa naveliko igraju pripremne utakmice, pri čemu hrvatski izbornik posebnu pozornost posvećuje našim suparnicima.

– Ovog časa najviše nas zanima Poljska, prvi suparnik u pretkvalifikacijama za Eurobasket 2025., no pratimo i što rade i kako igraju naši suparnici u skupini u Milanu. A ondje nas čekaju domaćin Italija, Grčka, Ukrajina, Estonija i Velika Britanija. A to je jako teška skupina jer su i Ukrajina i Estonija jako dobre reprezentacije.

Primjerice, Estonija je sa 102:89 pobijedila Bosnu i Hercegovinu, s NBA-jevcem Nurkićem i realovcem Musom, i namučila Litvu (88:90), a Ukrajina je namučila Slovence (82:86), ali i posve nadigrala Poljsku (88:60).

Pešić otpisao Teodosića

Koliko god da ga čekaju teške odluke o tome kome se zahvaliti, Mulaomerović je najtežu selekcijsku odluku već donio ne uvrstivši centra Antu Žižića, najnoviju akviziciju europskog prvaka Anadolu Efesa. A razlozi zbog kojih je to učinio zacijelo su i ti što naš izbornik ima na raspolaganju NBA centra Zupca i sve boljeg, i pokretljivijeg, Matkovića pa Žižića ne želi vezati za klupu. Sličnu, zapravo još i težu odluku, donio je srpski izbornik Svetislav Pešić, koji je ovako objasnio zašto se zahvalio dosadašnjem kapetanu Milošu Teodosiću:

– Nakon svega viđenog na treningu rekao sam Teodosiću da mu ne mogu dati status u momčadi kakav je imao dosad. A kako on nikad nije bio pričuva, rekao sam mu da imam bolje igrače za tu ulogu. Momčad ne čini 12 najboljih igrača, nego onih 12 koji najbolje zajednički djeluju.

