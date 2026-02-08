Naši Portali
SERIE A

Kulenović u kratkom roku osvojio Talijane, ugledni list piše: 'Otrovan je, pravi timski igrač'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 08:51

Talijanski prvoligaš ima otkupnu klauzulu u ugovoru u posudbi, a ona postaje obavezna ako zadrže prvoligaški status

U utakmici Torina i Fiorentine, u kojoj je bio i jak hrvatski utjecaj s obje strane, pobjednika nije bilo. Završilo je rezultatom 2:2, a bod Torinu u četvrtoj minuti sudačke nadokande donio je Guillermo Maripan. Gostujući sastav poveo je preko Cesarea Casadeija u 26. minuti, ali za Fiorentinu su preokrenuli Manor Solomon u 51. minuti i Moise Kean šest minuta kasnije.

Kapetan Torina i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u ovoj utakmici nije mogao nastupiti zbog nakupljenih žutih kartonsa. Novo pridošli Sandro kulenović se pak ponovno našao u početnoj jedanaestorki Torina nakon što je ranije ovog tjedna zabio svoj prvi gol za klub u kup utakmici protiv Intera. La Gazzetta dello Sport tradicionalno je ocjenila sve igrače. a Kulenović je dobio ocjenu šest uu opis:

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

- Moćna taktička inteligencija. Skoro je zabio rani pogodak, otrovan je. Svoje najkorisnije stvari radi šesnaesterca: pravi timski igrač.

Ovo je Kulenoviću bio već treći nastup u praktički samo tjedan dana otkako je stigao iz Dinama. Podsjetimo, u Torino je stigao na posudbu do kraja sezone. Talijanski prvoligaš ima otkupnu klauzulu u ugovoru u posudbi, a ona postaje obavezna ako zadrže prvoligaški status. 

Marin Pongračić je za Fiorentinu odigrao cijelu utakmicu.
