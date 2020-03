Putin strogo reagirao: Liječnici ne smiju ići doma spavati ni izlaziti van bolnice!

Zajedno s kondicijskim trenerom Matom Psarićem i igračem Tomislavom Zubčićem, bivši košarkaški izbornik Dražen Anzulović (52) u posljednji je tren napustio Rusiju odnosno svoj klub Jenisej iz Krasnojarska. Naime, upravo jučer objavljeno je da površinom najveća svjetska zemlja obustavlja sve redovite i čarterske letove iz svojih zračnih luka.

– Mate i ja uspjeli smo se ukrcati na let u Bruxelles, odakle ćemo u Zagreb – kazao nam je Anzulović i ispričao priču o dramatičnom danu kakav je bio četvrtak u gradu udaljenom 3400 kilometara zračne linije istočno od Moskve.

– Još u srijedu smo normalno trenirali, nakon čega mi je stigla poruka da se dvorana zatvara. U četvrtak smo imali sastanak s predsjednikom, koji nam je objasnio da VTB liga još nije zaključena i da je moguće da završi samo s ruskim igračima, ali da se uvodi karantena i da nam prepušta da sami odlučimo što ćemo.

Potpisali raskid ugovora

Svi su se tada pojedinačno izjašnjavali, a Dražen i Mate izjasnili su se da žele kući, u Hrvatsku.

– Predsjednik je s nama dvojicom održao sastanak kazavši nam da bi volio da ostanemo i da budemo s momčadi i sljedeće sezone. Ja sam mu kazao da će biti problem zatvore li se restorani, a on je rekao da će već nešto riješiti.

U međuvremenu, stigla je vijest da se VTB liga prekida.

– Naš predsjednik to je saznao u pet do 17, a dvije minute kasnije nazvao nas je i rekao nam da možemo ići kući, ali da prije toga moramo potpisati raskid ugovora. Brže bolje smo se spakirali, potpisali raskid ugovora i već u 20 sati bili smo u zračnoj luci te uhvatili let u Bruxelles u 21.20.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

U Bruxellesu su let u Zagreb morali čekati 10 sati, no to je ipak bolje nego biti zatočen u hladnom Sibiru.

– U zračnoj luci u Bruxellesu ništa ne radi osim jednog Starbucksa. Rečeno nam je da i nas trojica, sa svom svojom prtljagom, držimo distancu, a Mate i ja imamo po četiri velike torbe i po dva ruksaka.

Jedan Anzulovićev igrač – Nikola Rebić – odlučio je ostati u Moskvi.

– On će kod Stefana Jovića, igrača Himkija, čekati zrakoplov srpske vlade koji jednom tjedno dolazi po srpske građane u Rusiji.

Vidjevši što se zbog koronavirusa događa u SAD-u, ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je biti energičniji od svoga najvećeg političkog suparnika Donalda Trumpa.

– Do prije nekoliko dana u Krasnojarsku se normalno živjelo, restorani su radili, no potom je naglo počelo uvođenje sve strožih mjera. Recimo, u lokalnoj bolnici zatvoreno je 80 liječnika i propisana im je radna obveza te ne smiju ići kući nego moraju spavati u bolnici da se ne bi negdje zarazili.

Za razliku od svog prvog suradnika koji će u samoizolaciji biti u Zagrebu, Anzulović će to činiti u Novigradu pokraj Zadra.

– Moji su u Novigradu, a ja sam mislio ostati u Zagrebu, no ne mogu jer mi je prebivalište u Novigradu. Srećom, u kući u kojoj živimo imamo i apartman, pa ću ondje biti u samoizolaciji. A iz Zagreba ću, da ne mora netko dolaziti po mene, otputovati rent-a-carom. Sada je svima nama najvažnije da budemo blizu svojih obitelji.

Nakon odgode Olimpijskih igara, cijeli košarkaški svijet iščekuje reakciju Međunarodnog košarkaškog saveza (FIBA) i odluku o predolimpijskim kvalifikacijskim turnirima, kakvom bi i Split trebao biti jedan od domaćina.

– Uvjeren sam da se te kvalifikacije u sadašnjem terminu sigurno neće održati. Jedino je racionalno da se sve prolongira na godinu dana, kao i same Olimpijske igre.

Sjećanje na preminula oca

Anzuloviću je protekli četvrtak bio težak dan ne samo zbog evakuacije iz Sibira nego zbog još nečega.

– Na taj dan, točno prije 28 godina, preminuo je moj otac Vladimir, pa mi je uz to prisjećanje taj dan još teže pao.

Kada je čuo da je Zagreb pogodio snažan potres, uz jednu ljudsku žrtvu i veliku materijalnu štetu, Anzulović je odmah zvao svoje prijatelje uzduž i poprijeko glavnoga grada. A posljednji potres koji pamti bio je prije 33 godine.

– Bilo je to 1987. godine kada je potres pogodio Zenicu, u kojoj sam se tada nalazio kao član vojne momčadi koja je igrala četvrtfinale Kupa Jugoslavije. Bili smo na četvrtom katu i jako smo se uplašili te odmah izjurili van. U toj momčadi sa mnom su igrali Petar Popović, Veljko Petranović, Franjo Arapović i još neki manje poznati košarkaši.

