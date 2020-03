Namjerio se na UFC-ova borca i završio u nokautu! 'Mogao sam ga ubiti'

UFC-ov borac 28-godišnji Mike Perry sudjelovao je u uličnoj tučnjavi. Na svom je Instagramu objavio snimku iz Las Vegasa na kojoj se vidi kako mu drugi muškarac prilazi.

Majstor borilačkih vještina dao je objašnjenje:

'Odmaknuo sam se, ali me slijedio sa stisnutim šakama. Kada sam stao kod djevojke njegova pijana g***ca se omela, ali me nastavio maltretirati. Odlučio sam stati svemu na kraj, budući da on nije', napisao je Mike Perry i dodao:

'Zadao sam mu direkt sekundu prije nego li je pogledao lijevo. Mogao sam ga uništiti na podu, ubiti, ali sam odšetao i popričao s policijom. Svi vi koji mislite da ste nešto učinili za mene, igrate se s vatrom i opeći ćete se.'

Perryja je događaj očito jako razljutio.

'Ako poštujete moj privatni prostor, sve možemo riješiti razgovorom. Osuđujte me koliko god želite vi plačljivi licemjeri, ali vodim iskren život i najiskrenija sam osoba koju znam', podvukao je UFC-ov borac i zaključio:

'Dijelim svoj život s vama, ali ako počnete gurati nos gdje mu nije mjesto, onda vi, vaša mama, otac, žena, muž, sestre, braća, kćeri, sinovi, djedovi i bake mogu osjetiti udarac profesionalca. U redu je kada mene neko udari, ali nije u redu kada ja vratim'.

