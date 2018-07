Prvaci smo, a za Europu ‘beskućnici’

Nakon što su zadržali sve one domaće igrače koje su i planirali (Krušlin, Ramljak, Žganec...), u hrvatskom prvaku Cedeviti krenuli su i s potpisivanjem sa strancima kao što je Brazilac Vitor Benite (28, 191 cm). A stranaca u sljedećoj sezoni planiraju imati najmanje šestoricu, pa nam je direktor kluba Davor Užbinec nastojao objasniti zašto je tome tako:

– Hrvati su skuplji od Amerikanaca iste klase. Kvalitetnim Hrvatima cijena je otišla gore jer ih i nema puno, a kako se u nekim zemljama kao državljani EU i ne vode kao stranci, kao takvi mogu dobiti višu cijenu.

Bez razigravača

Cedevita je stranca dovela i za svoju drugu momčad, snažnog centra Tylera Widemana?

– Mi smo htjeli stranca koji će napredovati kako bismo ga za godinu-dvije imali po povoljnim uvjetima za prvu momčad. Tzv. druga momčad je tu da profilira nekoliko igrača za prvu, možda već i tijekom sezone, kako bismo onda mogli izdvojiti veći iznos za udarna pojačanja. Mi se moramo okrenuti mlađim i jeftinijim igračima i njihovu razvoju jer, kada kupujete gotove igrače, onda vas to dođe puno skuplje.

Jedan od takvih jest i novopridošli krilni igrač Elgin Cook (25, 195 cm), sin bivšeg NBA All-Star igrača Alvina Robertsona. No, igračem koji se tek treba razviti smatra se i Cedevitin reprezentativac Toni Perković iz sjajne U-20 reprezentacije koja se izborila za finale Eurobasketa.

– On je košarkaš izražene energije i primjer igrača kakve mi želimo izbacivati. Prošao je kroz naše kadete i juniore i sada je u mlađem seniorskom programu. Od Perkovića očekujemo da će za neko vrijeme igrati za našu prvu momčad.

Na najvitalnijoj poziciji, onoj razigravačkoj, Cedevita pojačanje još nije dovela. Spominjala su se razna imena poput Argentinca Laprovitole i Amerikanaca Randlea, no Cedevitina je sudbina takva da igrači koji su njen prvi izbor klub ne doživljavaju kao svoj prvi izbor jer vjeruju da negdje drugdje mogu dobiti više.

– Možda je nekome to izgledalo kao da smo u kašnjenju, no situacija je na tržištu takva da mi tek sada dolazimo na red. Nakon NBA klubova i euroligaša. Na žalost, cijene igrača otišle su u nebo i to je vrlo teško pratiti.

Hoće li to nova Cedevita na čelu s trenerom Alonsom biti konkurentna euroligašu Budućnosti i Zvezdi?

– Budućnost se financijski skoro podvostručila, a uz njih će najveći proračun imati Zvezda. Mi ćemo biti iza njih, Partizan će po proračunu biti četvrti klub, a za top-četiri kandidirat će se i crnogorski prvak Mornar.

Cedevita je konkurirala za pravo korištenja KC-a Dražen Petrović, ali na to odgovor još nije dobila.

– Utakmice Eurokupa mi u Domu sportova više ne možemo igrati jer “dvojka” više ne zadovoljava tehničke uvjete. A te uvjete u Zagrebu zadovoljavaju samo dvije dvorane, Draženov dom i Arena, pri čemu treba biti realan i reći da nam je Arena prevelika – kaže Užbinec i nastavlja:

Prošli su rokovi

– Grad Zagreb još nije donio rješenje gdje ćemo mi igrati, a nama su rokovi za prijavu već prošli. Nadamo se da višestruki hrvatski prvak neće biti europski beskućnik. Mi bismo voljeli da sve utakmice igramo u istoj dvorani, no prioritet nam je dvorana za Eurokup, da se u Europi ne sramotimo ni mi ni grad, pa se s ABA ligom možemo snalaziti i u Domu sportova – zaključio je Užbinec.