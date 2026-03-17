EUROLIGA

U derbiju Olympiakos bolji od Fenerbahcea

Basketball Euroligue 2022 - Match "LDLC Asvel - Olympiakos Le Pirée (77-75)" à Villeurbane
Frederic CHAMBERT
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 22:25

Gosti iz Istanbula su vodili nakon prve četvrtine s 29-23, ali ostatak utakmice je prošao u dominaciji domaćeg sastava koji je na kraju uvjerljivo slavio. Sjajnu je utakmicu za Olympiakos odigrao francuski košarkaš Evan Fournier koji je ubacio 29 poena, dok je Saša Vezenkov dodao 18 poena.

U derbi utakmici 32. kola Eurolige, dvoboju dvije vodeće momčadi na ljestvici, košarkaši Olympiakosa su pred svojim navijačima pobijedili oslabljeni Fenerbahce sa 104-87.

Gosti iz Istanbula su vodili nakon prve četvrtine s 29-23, ali ostatak utakmice je prošao u dominaciji domaćeg sastava koji je na kraju uvjerljivo slavio. Sjajnu je utakmicu za Olympiakos odigrao francuski košarkaš Evan Fournier koji je ubacio 29 poena, dok je Saša Vezenkov dodao 18 poena.

Kod Fenerbahcea je najbolje parirao Talen Horton Tucker s 27 koševa, pet skokova i tri asistencije.

Hapoel je svladao Paris 93-82 uz odličnu predstavu Antonija Blakeneyja koji je ubacio 24 poena, a tome je dodao i pet skokova. U pobjedničkom sastavu je Elijah Bryant dodao 18 poena i pet asistencija.

U sastavu Parižana najbolji je bio Nadir Hifi sa 16 koševa i šest asistencija.

Partizan je kao domaćin s 88-74 bio bolji od Dubaija, sastava kojeg vodi hrvatski trener Jurica Golemac. Beograđane je do slavlja vodio Carlik Jones s 23 poena, pet asistencija i tri skoka. Isaac Bonga je dodao 14 koševa i pet skokova.

Na ljestvici i dalje vodi Fenerbahce s omjerom 22-9, dok Olympiakos sada ima 21 pobjedu i 11 poraza. Slijede Real Madrid i Valencia s omjerom 20-11 te Hapoel s 19-11.

Euroliga, 32. kolo:

Hapoel Tel Aviv - Paris 93-82

Partizan - Dubai 88-74

Olympiakos - Fenerbahce 104-87
