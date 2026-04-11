Finac Pajari i dalje vodeći na hrvatskom reliju, program ide prema završnici

Finci nakon odvezenih 12 od ukupno 20 brzinaca imaju 12.4 sekundi bolje vrijeme od drugoplasiranih Belgijanaca, vozača Thierryja Neuvillea i suvozača Martijna Wydaeghea (Hyundai i20), odnosno 25.1 sekundi ispred trećeg vozača Japanca Takamota Katsute sa suvozačem Ircem Aaronom Johnstonom (Toyota Yaris).

Pobjednik sva četiri brzinca u subotu ujutro, Platak, Ravna Gora - Skrad, Generalski Stol - Zdihovo i Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki, bio je Šveđanin Oliver Solberg sa suvozačem Britancem Elliottom Edmondsonom (Toyota Yaris), ali zbog velikog zaostatka nakupljenog u petak nije u konkurenciji za najviše rezultate.

Od hrvatskih vozača najbolje plasiran je Viliam Prodan sa suvozačem Markom Stiperskim u Škodi Fabiji na 19. mjestu sa 10:35.5 minuta zaostatka za Pajarijem.

U subotu popodne vozit će se ista četiri brzinca kao i ujutro samo obrnutim redoslijedom, dom će reli završiti u nedjelju ujutro s još četiri brzinca koja će se voziti cestama od Bribira preko Novog Vinodolskog do Senja.