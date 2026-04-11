NAKON 12 BRZINACA

Finac Pajari i dalje vodeći na hrvatskom reliju, program ide prema završnici

WRC Croatia Rally 2026. - Jezero Butoniga - Motovun
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
11.04.2026.
u 13:31

Finac Sami Pajari sa suvozačem Markom Salminenom u Toyoti Yaris zadržao je vodstvo na WRC Croatia Rallyju nakon prva četiri brzinska ispita u subotu

Finci nakon odvezenih 12 od ukupno 20 brzinaca imaju 12.4 sekundi bolje vrijeme od drugoplasiranih Belgijanaca, vozača Thierryja Neuvillea i suvozača Martijna Wydaeghea (Hyundai i20), odnosno 25.1 sekundi ispred trećeg vozača Japanca Takamota Katsute  sa suvozačem Ircem Aaronom Johnstonom (Toyota Yaris).

Pobjednik sva četiri brzinca u subotu ujutro, Platak, Ravna Gora - Skrad, Generalski Stol - Zdihovo i Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki, bio je Šveđanin Oliver Solberg sa suvozačem Britancem Elliottom Edmondsonom (Toyota Yaris), ali zbog velikog zaostatka nakupljenog u petak nije u konkurenciji za najviše rezultate.

Od hrvatskih vozača najbolje plasiran je Viliam Prodan sa suvozačem Markom Stiperskim u Škodi Fabiji na 19. mjestu sa 10:35.5 minuta zaostatka za Pajarijem.

U subotu popodne vozit će se ista četiri brzinca kao i ujutro samo obrnutim redoslijedom, dom će reli završiti u nedjelju ujutro s još četiri brzinca koja će se voziti cestama od Bribira preko Novog Vinodolskog do Senja.
WRC Croatia rally

Ne propustite

Još iz kategorije

Najviše zarađuje Belgijac Neuville

Milijunski iznosi koji su i dalje sitniš u usporedbi s onima u F1: Otkrivamo plaće reli zvijezda

Ipak, priča o zaradi u WRC-u ne može proći bez spomena osmerostrukog svjetskog prvaka, Francuza Sébastiena Ogiera. Iako se posljednjih godina natječe samo na odabranim relijima u sklopu djelomičnog programa s Toyotom, što mu je smanjilo godišnju plaću na otprilike 1,7 milijuna eura, Ogier i dalje slovi kao najbogatiji aktivni reli vozač

