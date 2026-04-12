Otac ga je tjerao da vozi Micru, a on je postao vječni viceprvak svijeta

U svijetu Svjetskog prvenstva u reliju (WRC), gdje se glamur često miješa s oktanskim parama, a vozači nerijetko biraju porezne oaze poput Monaka za svoje prebivalište, Elfyn Evans ostaje tvrdoglavo svoj. Ovaj Velšanin živi u svom rodnom kraju, okružen zelenim brežuljcima Walesa, daleko od blještavila supersportskih zvijezda. Njegova karijera nije ispisana lakim putem; ona je rezultat sirovog talenta, golemog rada i filozofije koju mu je usadio otac Gwyndaf, i sam bivši prvak Britanskog prvenstva u reliju.

Uvijek se mogu vratiti u garažu

- Znao sam, ako ne uspijem, da ću se u ponedjeljak ujutro vratiti u garažu i prodavati automobile sa starim - rekao je na početku svoje karijere, radeći u obiteljskom Fordovom salonu automobila u Dolgellauu

Njegov put započeo je daleko od moćnih WRC strojeva. Prve vozačke korake napravio je s osam godina na ujakovoj farmi, a sa 17 je debitirao na reliju. Dok su drugi mladi vozači sanjali o turbomotorima, Evans je kalio zanat u Nissan Micri. Njegov otac imao je jasan plan.

- Nikad mi nije dopuštao da prijeđem na sljedeći automobil dok ne bih apsolutno iscijedio dušu iz trenutnog - prisjetio se Evans. S 18 godina, u, kako sam kaže, "mlađim, glupljim danima", ostao je bez vozačke dozvole zbog prebrze vožnje na autocesti, lekciju koju je naučio na teži način. Ipak, talent je bio neupitan. Otac Gwyndaf to je najbolje shvatio tijekom jednog testiranja u Finskoj.

- Sjeo sam s njim u auto. Kad sam izašao, znao sam da je u njemu nešto posebno. Imao je brzinu i predanost - rerkao je otac.

Prije nego što je sjeo u profesionalni reli automobil, svoje je vještine brusio na prilično neuobičajen način - u utrkama starih, odbačenih automobila, takozvanom "banger racingu". Godine 2010. osvojio je Britansko juniorsko prvenstvo, a dvije godine kasnije uslijedila je dominacija: naslov prvaka FIA WRC Akademije, R2 naslov u Britaniji i pobjeda na UK Fiesta Sport Trophyju. Nagrada za osvajanje Akademije otvorila mu je vrata M-Sportove momčadi i programa u WRC-u s pogonom na sva četiri kotača. Svoj prvi nastup u najjačoj klasi upisao je gotovo slučajno, kada je na Reliju Sardinija 2013. uskočio kao zamjena za Nassera Al-Attiyaha. Bez testiranja, s nepoznatim suvozačem i u automobilu koji nikad prije nije vozio, Evans je hladnokrvno odvezao do izvanrednog šestog mjesta.

Nakon što je 2014. postao stalni član M-Sportove WRC momčadi, uslijedile su godine učenja i dokazivanja. Prve podije osvojio je 2015., no momčad ga je 2016. privremeno vratila u nižu WRC-2 kategoriju. Evans nije klonuo duhom; te je godine osvojio Britansko prvenstvo u reliju i izborio se za povratak u elitu. Trenutak za pamćenje dogodio se 2017. na domaćem terenu. Pobjedom na Wales Rally GB, postao je prvi Britanac kojem je to uspjelo nakon legendarnog Richarda Burnsa 2000. godine.

Početkom 2020. godine Elfyn Evans pridružio se dominantnoj momčadi Toyota Gazoo Racing, a taj se potez pokazao punim pogotkom. Odmah je pobijedio na Reliju Švedska, postavši prvi Britanac u povijesti kojem je to uspjelo, i po prvi put u karijeri preuzeo vodstvo u ukupnom poretku prvenstva. Od tog trenutka, Evans je postao stalni kandidat za naslov prvaka, ali i tragični junak modernog WRC-a. U sezonama 2020. i 2021. vodio je epske bitke sa suigračem, osmerostrukim svjetskim prvakom Sébastienom Ogierom, no oba puta je ostao kratak za dlaku. Posebno bolan bio je poraz 2020. na posljednjem reliju sezone u Monzi, kada je kao vodeći u prvenstvu izletio sa snijegom prekrivene staze. Ipak, čak i u tom trenutku pokazao je veličinu - stao je pokraj ceste kako bi upozorio Ogiera na opasno mjesto. Na kraju je postao viceprvak svijeta, a tu je poziciju ponovio i 2021., 2023., 2024. te godine.

Nerviraju ga spori vozači

Unatoč uspjesima i statusu jednog od najboljih vozača današnjice, Evans je ostao čvrsto na zemlji. Oženjen je i otac troje djece, a slobodno vrijeme provodi u svojem Walesu. Njegov stil vožnje je prepoznatljiv: nagnut prema naprijed, otvorenih usta i s rukama blizu jedna drugoj na volanu, potpuno stopljen sa strojem. Izvan reli staza, ima jasne stavove o vožnji na javnim cestama, a najveća frustracija su mu vozači koji se sporo voze pretjecajnom trakom na autocesti. Zanimljivo, smatra da su njemački vozači najvještiji i da bi promet bio sigurniji kad bi svi vozili poput njih.

Tijekom karijere, Velšanin je ostvario 12 pobjeda i 47 postolja u WRC-u, no onaj najveći cilj, naslov svjetskog prvaka, i dalje mu izmiče. Uvođenje hibridnih pogonskih jedinica 2022. godine donijelo mu je pad forme, no s promjenom pravila i povratkom na klasične motore, mnogi vjeruju da njegova prilika tek dolazi. Dok se priprema za nove sezone, jedno je sigurno: Elfyn Evans neće odustati.