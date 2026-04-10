Automobilizam

Katastrofa za Toyotu: Evans i Solberg izletjeli, Pajari iz sjene na vrh!

Damir Mrvec
10.04.2026.
u 21:20

Finski vozač Sami Pajari vodeći je u ukupnom poretku WRC Croatia Rallyja nakon prvog dana i osam održanih brzinskih ispita

Nakon što se preselio iz Zagreba u Rijeku, donoseći više od 75 posto novih staza, prvi natjecateljski dan CRO Rallya donio je šokantan rasplet. Vodeći u prvenstvu Elfyn Evans i drugoplasirani Oliver Solberg, obojica u Toyotama, završili su svoj nastup izlijetanjem, otvorivši vrata svojem momčadskom kolegi Samiju Pajariju da preuzme neočekivano vodstvo.

Vozači su se složili kako ovo više nije "klasični Croatia Rally" s promjenjivim asfaltom i blatom izrezanim iz zavoja. Umjesto toga, dočekale su ih brže, tečnije i tehnički zahtjevnije ceste koje su neke podsjetile na legendarne ispite Korzike i Kanarskih otoka. Adrien Fourmaux iz Hyundaija izjavio je kako je ovo potpuno drugačiji osjećaj vožnje, dok je vodeći u prvenstvu, Elfyn Evans, uoči starta naglasio da su staze "brže, tečnije i generalno čišće, ali s nekim i dalje vrlo prljavim dijelovima".

Natjecanje je eksplodiralo već na prvom brzinskom ispitu dana, 14,12 kilometara dugačkoj dionici "Vodice - Brest". Oliver Solberg, drugi čovjek prvenstva i najbrži s jutarnjeg zagrijavanja, postao je prva žrtva novih izazova. Mladi Šveđanin izletio je sa staze i bio prisiljen odustati od nastavka natjecanja za taj dan, što je bio ogroman udarac za njegove ambicije. Njegovom nesrećom, vodstvo je preuzeo momčadski kolega Elfyn Evans, koji je potvrdio ulogu favorita pobjedama na prva dva brzinska ispita. Činilo se da Velšanin ima sve pod kontrolom i da sigurnom vožnjom gradi prednost. No, tada je uslijedio treći brzinac, 23,78 kilometara dugačak i najzahtjevniji ispit dana "Beram - Cerovlje", koji je donio potpuni šok. Poput Solberga, i Evans je izgubio kontrolu nad svojim Toyota GR Yarisom Rally1 i izletio sa staze. U samo nekoliko sati, Croatia Rally ostao je bez dvojice glavnih favorita i dva vodeća vozača u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva.

Kaos koji je zavladao na istarskim cestama najbolje je iskoristio treći vozač Toyote, mladi Finac Sami Pajari. Dok su se njegovi iskusniji kolege borili s automobilima izvan staze, Pajari je pokazao iznimnu smirenost i brzinu. Nakon što su Evans i Solberg ispali iz igre, Finac je preuzeo vodstvo i nije ga ispuštao do kraja dana. Od hrvatskih vozača najbolje je plasiran Viliam Prodan (Škoda Fabia) sa suvozačem Markom Stiperskim, koji se ukupno nalaze na 19. mjestu, a u klasi WRC2 imaju 12. rezultat. 

Toyota Evans Istra Rijeka Rally Automobilizam

