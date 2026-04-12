Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAPANAC SLAVIO

Drama u završnici Croatia Rallyja: Neuville izletio i prokockao pobjedu, Katsuta pobjednik

FIA WRC Croatia Rally 2026. Prolazak vozača kroz Novi Vinodolski uoči početka brzinskog ispita
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
12.04.2026.
u 14:53

Katsuta se tako pridružio dvostrukom laureatu Francuzu Sebastienu Ogieru, Velšaninu Elfynu Evansu i Fincu Kalle Rovanperi, dosadašnjim osvajačima WRC relija u Hrvatskoj.

Japanac Takumoto Katsuta u Toyoti Yaris pobjednik je petog izdanja WRC Croatia Rallya, koji je završio velikom dramom u nedjelju u Senju. 

Prava drama se neočekivano dogodila u zadnjoj, 20. etapi relija od Alana do Senja, kada je vodeći Belgijanac Thiery Neuville izletio sa staze i prokockao sigurnu pobjedu, te čak ostao bez ijednog boda u Hrvatskoj. Belgijanac je prije zadnjeg ispita imao ogromnih 1:15 minuta prednosti, no svojom velikom neopreznošću nakon jednog zavoja sletio je sa staze i uništio podvozje svog Hyundaija i20.   

Drugi je bio Finac Sami Pajari (Toyota) s 20. 7 sekundi zaostatka, a treći je senzacionalno Novozelanđanin Hayden Paddon (Hyundai i20) s 2:07 minuta iza. 

Katsuti je ovo drugi naslov u karijeri nakon što je osvojio Kenijski reli prije mjeseca dana.

Nakon što su izlijetanjima u petak ostali bez šanse da se bore za postolje, Šveđanin Oliver Solberg i Elfyn Evans su osvojili su deset, odnosno osam bonus bodova u nedjelju. 

U ukupnom poretku Svjetskog prvenstva nakon četiri utrke vodi Katsuta s 81 bodom, ispred Evansa (74) i Solberga (68). 
Ključne riječi
WRC Croatia rally Takumoto Katsuta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

storyeditor/2026-04-10/PXL_180424_113253722.jpg
Video sadržaj
Najviše zarađuje Belgijac Neuville

Milijunski iznosi koji su i dalje sitniš u usporedbi s onima u F1: Otkrivamo plaće reli zvijezda

Ipak, priča o zaradi u WRC-u ne može proći bez spomena osmerostrukog svjetskog prvaka, Francuza Sébastiena Ogiera. Iako se posljednjih godina natječe samo na odabranim relijima u sklopu djelomičnog programa s Toyotom, što mu je smanjilo godišnju plaću na otprilike 1,7 milijuna eura, Ogier i dalje slovi kao najbogatiji aktivni reli vozač

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!