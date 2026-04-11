Milijunski iznosi koji su i dalje sitniš u usporedbi s onima u F1: Otkrivamo plaće reli zvijezda

Vrhunski vozači Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) ubrajaju se u sam vrh motosporta, no njihovi su bankovni računi znatno tanji od onih koje imaju njihovi kolege u Formuli 1. Dok jedni sanjaju o godišnjoj plaći od dva milijuna eura, drugi na račun spremaju i do 70 milijuna dolara, što otkriva golemi financijski jaz između te dvije elitne discipline.

Ogier rekorder po zaradi

Svijet Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) predstavlja jedan od najzahtjevnijih testova vozačke vještine, izdržljivosti i hrabrosti. Vozači se bore s nepredvidivim terenima, od zaleđenih švedskih cesta i finskih makadamskih skokova do surova kamenjara kenijskog Safari relija. Za takve napore elita je dobro plaćena, no ti iznosi blijede u usporedbi s vrtoglavim ugovorima koji se potpisuju u paddocku Formule 1. Na vrhu platne liste WRC-a za 2026. godinu nalazi se Belgijac Thierry Neuville, dugogodišnji vozač Hyundaija i jedan od stalnih natjecatelja. Njegova osnovna godišnja plaća procjenjuje se na oko dva milijuna eura. U istom su rangu i primanja Estonca Otta Tänaka, dok Velšanin Elfyn Evans iz Toyote zarađuje oko milijun eura godišnje. Ove brojke predstavljaju temelj njihovih primanja, na koje se još dodaju izdašni bonusi za pobjede na utrkama, koji mogu dosegnuti i 200.000 eura po reliju, te bonusi za osvajanje prvenstva i osobni sponzorski ugovori.

Ipak, priča o zaradi u WRC-u ne može proći bez spomena osmerostrukog svjetskog prvaka, Francuza Sébastiena Ogiera. Iako se posljednjih godina natječe samo na odabranim relijima u sklopu djelomičnog programa s Toyotom, što mu je smanjilo godišnju plaću na otprilike 1,7 milijuna eura, Ogier i dalje slovi kao najbogatiji aktivni reli vozač. Tijekom više od desetljeća dominacije, zahvaljujući tvorničkim ugovorima s Citroënom, Volkswagenom, M-Sport Fordom i Toyotom te unosnim sponzorskim ugovorima, akumulirao je bogatstvo koje uvelike nadmašuje ono njegovih kolega. Njegov status potvrđuje da se u svijetu relija najveći novac ne zarađuje u jednoj sezoni, već se gradi godinama.

Jedan od najvažnijih financijskih potresa u WRC-u dogodio se odlaskom Kallea Rovanpere. Mladi Finac, dvostruki svjetski prvak, prije svoga iznenađujućeg prelaska u svijet jednosjeda u potrazi za snom o Formuli 1, bio je jedan od najplaćenijih vozača u povijesti relija. Njegov ugovor s Toyotom, uključujući bonuse, dosezao je nevjerojatnih šest milijuna eura godišnje, čime je postavio nove standarde za mlade vozače. Međutim, njegova odluka da se okuša u japanskoj Super Formuli i Formuli 2 donijela je drastičan rez u primanjima. Njegov menadžer Timo Jouhki potvrdio je da će Rovanperina plaća od Toyote biti "tek formalna", a stvarni prihodi dolazit će od osobnih sponzora poput Red Bulla.

Zarada od 363 milijuna dolara

Usporedba plaća vozača WRC-a i Formule 1 najbolje oslikava golemu razliku u komercijalnoj snazi tih dvaju natjecanja. Dok se najbolji reli vozači vesele iznosima od jednog ili dva milijuna eura, zvijezde Formule 1 barataju deseterostruko, pa i trideseterostruko većim brojkama. Aktualni prvak Max Verstappen u 2026. godini imat će plaću od nevjerojatnih 70 milijuna dolara, dok Lewis Hamilton svojim prelaskom u Ferrari osigurava oko 60 milijuna dolara godišnje. Čak i trećeplasirani na toj listi, Charles Leclerc zarađuje oko 34 milijuna dolara. Ukupno su deset najplaćenijih vozača Formule 1 u 2025. godini zaradili procijenjenih 363 milijuna dolara, što je iznos koji premašuje proračune svih WRC timova zajedno.

Dok se kotači okreću i prašina diže na makadamskim stazama diljem svijeta, jedno je sigurno: vozači relija vrhunski su sportaši čija vještina i hrabrost zaslužuju svako poštovanje. Iako su njihovi bankovni računi skromniji od onih u glamuroznom svijetu Formule 1, strast koja ih tjera da jure šumskim putovima brzinom od 200 kilometara na sat ostaje neprocjenjiva.