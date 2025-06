Provjerili smo: Rijeka se ne prodaje američkom milijarderu. Netko je sve to malo napuhao...

Doba je kiselih krastavaca. Reprezentacija nam igra s Gibraltarom, svaka čast svima, ali za ljeto web-portalima ipak treba nešto malo jače. Rijeka je prvak Hrvatske i osvajač Kupa, pa niti to samo po sebi nije baš neka ekstra jaka roba kad je u pitanju prodajni potencijal za mjesec lipanj. Kad nema Eura ili Svjetskog prvenstva, nastupa era "daj šta daš" novinarstva. A ono, iako na prvu, nekome i na drugu, lijepo zvuči, u velikom broju slučajeva ne donosi dugoročno a ma baš nikakvu korist.

Pročitati se danas na hrvatskom medijskom nebu moglo svašta, ali vijest koju su prvi objavili neki splitski novinari i mediji, a tiče se prodaje Rijeke američkom investitoru je... Kako bih je nazvao... Ma, bolje neću.

Vijest kaže da je stanoviti Lee Anderson već kupio (!?!?!?!) Rijeku od Damira Miškovića. Ne samo to, već bi do petka, dakle do sutra, sve trebalo biti i službeno objelodanjeno te potpisan ugovor...

Naravno da smo tu i takvu informaciju odmah pošli provjeriti kod ljudi koji bi trebali znati nešto više o ovoj temi. I rekli su nam riječ koju sada ne bismo voljeli napisati. To naprosto nije istina, budimo blagi.

Gospodin Anderson, nota bene, jest jedan od 500 najbogatijih Amerikanaca na svijetu po Forbesovoj listi. I kupio je vinariju na Pelješcu, ima i hotel. No, preuzimanje Rijeke, barem s današnjeg aspekta, neće se dogoditi. Uzimamo onu ogradu od "pet posto" možebitnosti da se nešto promijeni. U poslovnom svijetu zaista se ništa ne zna i ne može sa sigurnošću reći da do kojekakvih procesa neće doći.

Rijeka je, ponovit ćemo, osvajač dvostruke krune u Hrvatskoj. Mnogi njeni igrači su zanimljivi na svjetskom tržištu, klub će ovog ljeta dobiti dodatnu dimenziju u europskim gabaritima. I točno je da je predsjednik Mišković nekoliko puta govorio o mogućnosti da se povuče i da Rijeku prepusti nekome tko će u nju ulagati barem istu količinu materijalnog i nematerijalnog što je predsjednik Rijeke ugradio u zadnjih 13 godina. No, stvar s Amerikancima jeste malo napuhana...