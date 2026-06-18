Livi u formi života, a ispašta kao na streljani. Jedan mu podatak nikako ne ide u prilog

Ovo je baš apsurd: od petorice vratara koji su za hrvatsku nogometnu reprezentaciju branili u najmanje 25 utakmica, Dominik Livaković jedini je u prosjeku primio više od jednog pogotka po utakmici, 1.09. Kod preostale četvorice to izgleda ovako: Subašić 0.65, Butina 0.75, Pletikosa 0.79 i Ladić 0.89.

Inače, za ovu priču nebitno je, ali ipak spominjemo usput: Lovre Kalinić je u 19 nastupa primio čak 26 pogodaka, odnosno 1.36 po utakmici.

I tako, Dominik Livaković ovoga će ljeta postati naš rekorder po broju nastupa na svjetskim prvenstvima - ima ih osam, a Pletikosa devet – zatim već sad je najuspješniji naš vratar svih vremena s dvije svjetske medalje, i u svakom smislu svojim nastupima vrijedan svakog divljenja, ali eto na žalost jedna takva kolosalna vratarska veličina u toj jednoj statističkoj kategoriji neumoljivo ispašta. Ne naravno svojom krivnjom, nego jednim pogubnim koncepcijskim promašajem, zbog kojega ćemo u SAD-u i Kanadi strepjeti do posljednje utakmice u skupini; hoćemo li se uopće plasirati u eliminacijsku fazu Svjetskog prvenstva.

A pogledajte sada još veći apsurd - Livaković je u posljednjih pet utakmica za reprezentaciju imao čak dvadeset obrana: po četiri protiv Kolumbije i Brazila, dvije protiv Belgije, tri protiv Slovenije, te nevjerojatnih sedam protiv Engleske, svih sedam unutar šesnaesterca. Od tih sedam – brat bratu – pet su bile kristalno čiste šanse za gol. Neke od njih možda će kandidirati za najbolju obranu cijelog Svjetskog prvenstva.

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Dakle, Livi brani kao lud, isijava moć kakvu nikada nije jedan naš vratar nije imao, a hrvatska obrana, odnosno cijela vatrena konstrukcija, propušta na sve strane. Tako Livaković, kako god briljantan bio, sada već u sedam utakmica zaredom u dresu reprezentacije nije sačuvao mrežu netaknutom. U četiri od tih sedam utakmica Dalić se opredijelio na sustav s trojicom (ili petoricom) u obrani. Koji – evo sada i službeno, u utakmici Svjetskog prvenstva - ne služi svojoj svrsi. Nije ispunio očekivanja. Nije bio na visini zadatka – najblaže rečeno.

Zašto Hrvatska ne igra s četvoricom u obrani ako su i Stanišić kao desni, i Gvardiol kao lijevi branič na raspolaganju, zašto – ako nam je ta koncepcija donijela broncu u Kataru? Naime, tu su na stoperskim pozicijama još dvojica igrača iz Katara – Šutalo i Erlić, plus potentni Vušković. Zašto se najboljem asistentu u povijesti reprezentacije Perišiću ne omogući da igra lijevo krilo, a ne wing-beka, zašto u većoj mjeri ne koristimo brzinu i šut ljevaka na desnoj strani Marca Pašalića, osobito ako znamo kako su Budimir i Matanović igrači šesnaesterca i žive od centaršuteva? Zar nam se mora dogoditi ova bolna četvorka – koja je i mrlja na ugledu svjetske bronce – da se stvari počnu mijenjati u hodu?

I kako bi onda Hrvatska mogla, pa i trebala izgledati protiv Paname? Nema tu puno dvojbi: Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – Modrić, P. Sučić – Marco Pašalić, Baturina, Perišić – Musa. Ne bude li spreman kapetan Modrić, može početi Kovačić. Kandidati za sredinu su još I Moro (sjetimo se izvrsne prezentacije protiv Kolumbije), Mario Pašalić i Luka Sučić, za polušpicu Kramarić i Vlašić, pa i Fruk, za špicu Budimir i Matanović. Postavi li Dalić stvari na svoja prirodna mjesta, poraz od Engleza već 24. lipnja u Torontu može biti zaboravljen i tretiran samo kao izrazito loš dan; i stožera, i momčadi. I tada bi nam se mogli otvoriti neki sasvim novi, svjetliji horizonti.

A kad smo već kod Paname, čini se kako je ona zapravo idealan suparnik za otvaranje novog, pobjedničkog poglavlja vatrenih; naime, Hrvatska je u zadnjih 11 utakmica na velikim natjecanjima – od Katara 2022., preko Njemačke 2024. do SAD-a 2026., u 90 minuta nadigrala i slavila nad samo dva suparnika: Kanadom u skupini 4:1 i Marokom 2:1 za treće mjesto. Preostali ishodi u devedeset minuta bili su: s Marokom (u skupini) 0:0, s Belgijom 0:0, s Japanom 1:1, s Brazilom 0:0, s Argentinom 0:3, sa Španjolskom 0:3, s Albanijom 2:2, s Italijom 1:1, s Engleskom 2:4.

Stvari se pod hitno moraju mijenjati, a Panama za to stiže kao naručena.