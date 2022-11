Prosinečki: 'Piksi je posložio Srbiju, sad je ista kao Hrvatska! Vatreni će teško ponoviti Rusiju '

Legendarni Robert Prosinečki jedan od najboljih nogometaša kojih je Hrvatska imala, kao član vatrenih 1998. godine osvojio je brončanu medalju na SP-u u Francuskoj.

Hrvatska je na prošlom Mundialu osvojila srebrnu medalju i senzacionalno dogurala do samog finala, ipak, veliki 'žuti' ne vjeruje u isti scenarij u Kataru.

- Jako je teško to ponoviti, ali Hrvatska ima dobru reprezentaciju, mogu reći solidnu momčad s dobrim, mlađim igračima. No, sve ovisi o tome kako će biti Luka, koji je nositelj ove momčadi. .Hrvatska će proći skupinu,a onda je u svemu moguće i nokaut sustav.To je momčad koja zna dobro igrati,tako da se rezultatski nikad ne zna Hrvatska! Imaju kvalitetu,splet je mladih i više iskusni igrači, pa neka prvo prođu grupnu fazu, a onda im može svašta biti. Ponoviti Rusiju - teško, ali može biti vrlo zanimljivo prvenstvo za Hrvatsku - rekao je Prosinečki u razgovoru za Mondo.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 19.12.2021., Zagreb - Robert Prosinecki. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

- Mislim da je Piksi napravio dobru atmosferu, dao je samopouzdanje ekipi da su dobra reprezentacija.Do sada su bili dobri pojedinačno, a sada i kolektivno.Piksi je to donio, bit će im teško, ali vjerujem da će biti drugi u skupini iza Brazila, koji je po meni prvi favorit za titulu prvaka svijeta. Generalno, mislim da mogu biti jako dobri. Pojedinačno su jako dobri, izbornik im je dao drskost kakav je i on bio kao igrač i tako da sad izgledaju jako, jako dobro. Manje-više isto kao i Hrvatska nakon eventualnog prolaska grupe. Srbija je pobijedila u Portugalu, pa nedavno bez problema Norvešku s jednim Erlingom Halandom u Ligi naciji. To je jedna sasvim druga reprezentacija nego prije kada su imali dobre pojedince, ali nikad dobar kolektiv. Piksi je to sve posložio i izgledaju jako dobro. Sve je moguće - smatra Prosinečki o bivšem suigraču Draganu Stojkoviću.