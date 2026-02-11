Direktor Slaven Belupa otkrio nam je detalje povijesnog posla Jagušića: 'Sve su dogovorili za dva dana'

Slaven Belupo otvorio je novu stranicu. Transfer Adriana Jagušića u Panathinaikos najveći je u klupskoj povijesti. Grci su za našeg najboljeg mladog igrača platili 5,2 milijuna eura, 800 tisuća eura bonusa, a Slaven Belupo imat će i 20 posto od sljedećeg transfera. U okvirima dosadašnjeg poslovanja i s obzirom na veličinu kluba, ovo bismo mogli nazvati najboljim poslovnim potezom u povijesti domaćeg nogometa. U klubu je zadnjih tjedana vladalo opsadno stanje, a o svemu smo porazgovarali s Vedranom Bačijem, direktorom Slaven Belupa.



– Transfer Adriana Jagušića jedan je od najzahtjevnijih i najintenzivnijih procesa koje smo vodili, ali i jedan od onih na koje sam iznimno ponosan. Panathinaikos je interes pokazivao već neko vrijeme, no tek je prošlog tjedna sve postalo konkretno. U srijedu je stigla ponuda, a u samo dva dana uspjeli smo dogovoriti sve detalje i zatvoriti posao u samoj završnici grčkog prijelaznog roka. Sportski direktor Dejan Šomoci i ja otputovali smo u Atenu, gdje nas je klub dočekao na vrhunskoj razini. Najvažnije od svega, bilo je jasno da su Adriana željeli odmah i željeli su ga jako – počeo je Bači.