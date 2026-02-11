Naši Portali
Vedran Bači za VL

Direktor Slaven Belupa otkrio nam je detalje povijesnog posla Jagušića: 'Sve su dogovorili za dva dana'

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Željko Janković
11.02.2026.
u 08:00

Transfer Adriana Jagušića jedan je od najzahtjevnijih i najintenzivnijih procesa koje smo vodili, ali i jedan od onih na koje sam iznimno ponosan. Panathinaikos je interes pokazivao već neko vrijeme, no tek je prošlog tjedna sve postalo konkretno

Slaven Belupo otvorio je novu stranicu. Transfer Adriana Jagušića u Panathinaikos najveći je u klupskoj povijesti. Grci su za našeg najboljeg mladog igrača platili 5,2 milijuna eura, 800 tisuća eura bonusa, a Slaven Belupo imat će i 20 posto od sljedećeg transfera. U okvirima dosadašnjeg poslovanja i s obzirom na veličinu kluba, ovo bismo mogli nazvati najboljim poslovnim potezom u povijesti domaćeg nogometa. U klubu je zadnjih tjedana vladalo opsadno stanje, a o svemu smo porazgovarali s Vedranom Bačijem, direktorom Slaven Belupa.

– Transfer Adriana Jagušića jedan je od najzahtjevnijih i najintenzivnijih procesa koje smo vodili, ali i jedan od onih na koje sam iznimno ponosan. Panathinaikos je interes pokazivao već neko vrijeme, no tek je prošlog tjedna sve postalo konkretno. U srijedu je stigla ponuda, a u samo dva dana uspjeli smo dogovoriti sve detalje i zatvoriti posao u samoj završnici grčkog prijelaznog roka. Sportski direktor Dejan Šomoci i ja otputovali smo u Atenu, gdje nas je klub dočekao na vrhunskoj razini. Najvažnije od svega, bilo je jasno da su Adriana željeli odmah i željeli su ga jako – počeo je Bači.

Slaven Belupo HNL Panathinaikos Adriano Jagušić

