Prolazio s 5.0, išao na natjecanja iz fizike i matematike, a danas je heroj Dinama!

Dinamo je napravio sjajan posao u Krasnodaru, slavio je s 3:2 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige i smiješi mu se prolazak. Iako će svi plavi povući “ručnu” i reći da još ništa nije gotovo, velika je ovo prilika koju se ne smije propustiti. No dobro je ostati na zemlji, kao što je nakon te pobjede ostao i Bruno Petković:

– Hoće li nam u Zagrebu biti lakše? Neće! – ispalio je sjajni Petković, apsolutni junak te pobjede u Rusiji.

Ne samo što je postigao dva pogotka pa driblinzima otvorio put plavima i za treći, igrao je kao što već dugo nije. Ovakav Petković doista može biti lider i Dinama i reprezentacije, kao što je to ustvrdio trener plavih Zoran Mamić.

Možda se počelo i sumnjati u Petkovića, nekad je previše petljao, a sada je bio i konkretan i uspješan i zaslužuje svaku riječ pohvale. Hvali ga i Jozo Bandić koji mu je bio trener dok je bio klinac u Dinamu, ali i kod kojeg je i živio.

Kad je ‘gusto’, on krene

– Bio je dvije godine kod mene u kući, on i Vrsaljko “izbacili” su mi sina iz sobe i preselili ga k meni u sobu, a njih su dvojica bili zajedno. Kupili smo krevete na kat. Vrsaljko je kod mene bio tri i pol godine, a Bruno dvije. I bio je sjajan klinac – govori nam Bandić koji nam je otkrio:

– Utakmicu iz Krasnodara gledao sam s Bruninim roditeljima, oni su blizu mene pa znamo često gledati utakmice zajedno, ovisno koja televizija prenosi. I kako je Bruno odigrao, dovoljno svjedoči to da su mu roditelji pustili suze radosnice.

Petković je doista bio sjajan, kao da je odlučio – ovu utakmicu ćemo dobiti.

– Ma on vam je takav, kad je pravi, on sve može. On je “klikeraš” i kad je s glavom unutra, onda je ovako fenomenalan. On kad nešto hoće, onda to i provede. Pa takav je bio i u školi, sedmi i osmi razred išao je u školu u Trnovčici i zvala me ravnateljica pitati me ima li još ovakvih nogometaša. Jer, Bruno je ta dva razreda prošao s 5.0 i išao na natjecanja iz fizike i matematike. Nakon dvije godine u Zagreb su mu se preselili i roditelji, u Dubravu. A Bruno je ostao isti kakav je i bio, nikad nas nije zaboravio, uvijek pozdravi, pita trebamo li nešto, sjajan dečko je bio i ostao – kaže nam Bandić o Petkoviću kojeg je u Dinamo iz Metkovića doveo bivši izbornik naše reprezentacije Mirko Jozić.

U Krasnodaru je Petković bio prva violina, ali i ostali su bili jako dobri.

– Ma cijela je momčad odigrala na visokoj razini, a Bruno je stvarno bio fenomenalan, on je takav, kad je gusto i najvažnije, onda on krene. Tako je bilo i u reprezentaciji, sjetite se utakmice sa Slovačkom na Rujevici. I vidite da suigrači vole igrati s njim, zato što nije sebičan. Rekao sam mu puno puta da bi morao i sam više zabijati, za napadača je važna i ta statistika. Ali rekao mi je: “Pa, treneru, ne mogu ne dodati suigraču koji je u boljoj poziciji.” No, u Rusiji je radio i jedno i drugo. Šteta zbog ta dva primljena gola, ali događa se, Gvardiol nespretno vrati, ali baš i nije morala onako sjesti Bergu na volej. Kod drugog se pak nema što reći, tu su domaćini sve napravili na najbolji način – zaključio je Bandić.

Neće dugo biti u Maksimiru

Lijepo je bilo gledati ovakvog Petkovića, imao je on još puno dobrih partija otkako se iz Italije vratio u Dinamo. Uostalom, svojim je igrama u plavom dresu došao i do reprezentacije. Istina je da je bilo i lošijih partija, ali u njegove mogućnosti ne treba sumnjati. Ostane li ovako fokusiran i motiviran, nagledat ćemo se još njegovih velikih partija. Ovakvom Petkoviću može se veseliti svaki plavi navijač, Zoran Mamić, ali i izbornik Zlatko Dalić. Doduše, kad su plavi navijači i Mamić u pitanju, nastavi li Petko ovako igrati, neće dugo stanovati u Maksimiru. I dosad je bilo zanimanja za njega iz europskih klubova, a nakon ovakvih partija brojni će s debelim novčarkama pohitati po takvog igrača, igrača koji, kad je pravi, radi razliku, donosi pobjede.