Zelenski objavio pismo Putinu: Predložio kraj rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je osobni poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na izravan sastanak kako bi pokušali pronaći put prema okončanju rata koji već godinama traje između dvije zemlje. Otvoreno pismo objavljeno je 4. lipnja, dan nakon što je Ukrajina izvela opsežan napad na ciljeve u Sankt-Peterburgu, uključujući naftni terminal i vojne objekte, u vrijeme kada je Putin u gradu ugostio strane dužnosnike na Međunarodnom gospodarskom forumu, javlja Kyiv Independent.

U pismu Zelenski oštro kritizira ruskog predsjednika, poručujući mu da je rat protiv Ukrajine njegova osobna odluka te da će ga povijest upravo tako pamtiti. 'Gotovo polovicu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine. Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat vaš je osobni izbor - rat bez stvarnog razloga. Tako će ga povijest pamtiti', napisao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je pritom podsjetio na neuspjeh ruske invazije na Kijev 2022. godine, posljedice međunarodnih sankcija za rusko gospodarstvo, velike gubitke ruske vojske te rastuće nezadovoljstvo među građanima Rusije. 'Ne sviđaju im se nestašice goriva i stalni rast cijena. Ne sviđaju im se stalne zabrane. Ne sviđa im se činjenica da se kraj vašeg rata ne nazire', poručio je Putinu.

Ukrajinski predsjednik predložio je sastanak u neutralnoj zemlji te istaknuo kako je spreman pristati na potpuni prekid vatre tijekom pregovora. Kao jedan od prvih koraka naveo je i razmjenu svih ratnih zarobljenika po načelu „svi za sve“. 'Ukrajina nudi završetak ovog rata. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i osigurati da više nikada ne dođe do novog izbijanja sukoba. Predlažem sastanak s vama', napisao je Zelenski.

Pozvao je Putina da odredi konkretan datum susreta te naglasio kako bi u pregovorima trebali sudjelovati i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Istovremeno je kritizirao dosadašnje, kako ih je nazvao, taktike odugovlačenja i posrednih pregovora. 'Bojišnica je sada linija od koje diplomacija treba započeti', istaknuo je.

U završnom dijelu pisma Zelenski je upozorio da će Ukrajina nastaviti pružati otpor bez obzira na razvoj situacije. 'Ako sami ne zaključite da je vrijeme za kraj ovog rata, Ukrajina će nastaviti borbu za svoj opstanak. Imat ćemo one koji će nas podržati. No i vi ćete se morati mnogo više boriti za vlastiti opstanak - ne Rusije, nego svoj osobni', poručio je ruskom predsjedniku.

Nakon objave pisma ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je kako će ono službenim diplomatskim kanalima biti dostavljeno Kremlju. Odgovor iz Moskve nije dugo trebalo čekati. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Zelenski može doći u Moskvu ako želi razgovarati s Putinom.

Ruski predsjednik dosad je izbjegavao izravne bilateralne pregovore s ukrajinskim kolegom, no tijekom obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja prvi je put izjavio kako bi bio spreman sastati se sa Zelenskim u nekoj trećoj zemlji. Tom je prilikom također rekao da vjeruje kako bi rat u Ukrajini uskoro mogao završiti.

Zelenski je pak nedavno ocijenio da postoji ograničeno vrijeme za ozbiljne pregovore, upozorivši da bi se sadašnji „prozor prilike“ mogao zatvoriti dolaskom zime. 'Sada imamo ovo razdoblje prije zime. Prije zime moramo pronaći diplomatski način da sjednemo i razgovaramo',rekao je Zelenski u razgovoru za CBS News.

Njegovo otvoreno pismo Putinu dosad je najizravniji javni poziv ruskom predsjedniku na osobni sastanak od početka rata, a ostaje za vidjeti hoće li Kremlj na njega odgovoriti konkretnim potezom ili će prijedlog ostati tek još jedan neuspjeli pokušaj pokretanja mirovnih pregovora.