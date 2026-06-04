Memorijska kartica bilježi stotine parametara leta u sekundi: Krije li se uzrok pada zrakoplova smrti u samoj letjelici

Stravična zrakoplovna nesreća kod Medulina, u kojoj je život izgubilo četvero ljudi, potresla je javnost i otvorila niz pitanja za zrakoplovne stručnjake. Prema izjavama svjedoka, jednomotorni zrakoplov uletio je u strmu spiralu i silovito se zabio u zemlju. Iako istraga Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu (AIN) tek započinje, prvi podaci s terena i službene baze podataka već sada eliminiraju neke od najčešćih uzroka zrakoplovnih nesreća i usmjeravaju fokus na nekoliko ključnih scenarija.

Vrijeme u trenutku pada bilo je idealno

Nesreća se dogodila oko *9:14 UTC (11:14 po lokalnom vremenu)*. Službeni meteorološki podaci za istarsko područje potvrđuju da su uvjeti za letenje bili savršeni. Vidljivost je bila kristalno jasna, veća od 10 kilometara, uz tek pokoji rijetki oblak na sigurnoj visini i sasvim blag vjetar. Ovaj podatak odmah ruši najčešću teoriju kod ovakvih padova – ulijetanje u oblake ili maglu, što kod pilota koji nemaju obuku za instrumentalno letenje izaziva prostornu dezorijentaciju i ulazak u smrtonosno spiralno obrušavanje. Pilot je imao jasan horizont i potpunu vizualnu kontrolu nad terenom, što znači da se odgovor na pitanje zašto je zrakoplov završio u spirali krije unutar same letjelice ili njezine posade.

Što kažu očevici: "Čulo se jako brujanje, a onda muk"

Nove detalje o posljednjim sekundama leta donose svjedočanstva očevidaca u medijima, a koji opisuju prizore prije samog udara. Prema njihovim riječima, zrakoplov je u zraku proizvodio neobične i glasne zvukove. "Čulo se jako brujanje motora, a onda je odjednom nastao potpuni muk", ispričao je za Novu TV jedan od svjedoka koji se u tom trenutku nalazio u blizini mjesta nesreće. Drugi očevici potvrđuju da je letjelica nakon tog naglog utišavanja motora izgubila kontrolu, počela se rotirati u strmoj spirali i brzinom slobodnog pada krenula prema tlu. Izuzetno važan podatak s mjesta nesreće jest da požara nakon udara nije bilo. Zrakoplov se silovito zabio u tlo, no izostanak plamena i eksplozije istražiteljima ostavlja strukturu olupine netaknutom od vatre, što će uvelike olakšati potragu za mehaničkim tragovima.

Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Širi spektar mogućih uzroka: Što će istražitelji tražiti u olupini?

1. Katastrofalan tehnički otkaz, strukturalni lom ili problem s elisom

Zrakoplov koji je pao je Beechcraft G36 Bonanza, registarskih oznaka D-ENTT, proizveden 2015. godine. Riječ je o izuzetno modernom i čvrstom zrakoplovu s naprednim Garmin G1000 sustavima . Izjave očevidaca o "brujanju pa muku" snažno upućuju na to da je motor u zraku iznenada otkazao ili je pilot sam potpuno oduzeo gas u pokušaju da se izvuče iz kritične situacije. Sam otkaz motora na ovom tipu zrakoplova inače rezultira jedrenjem, no ako je pilot u panici prenaglo povukao nos prema gore kako bi sačuvao visinu, mogao je izazvati slom uzgona (stall) i posljedično kovitlac. Također, budući da avion ima elisu sa stalnim brojem okretaja, istražitelji će provjeriti je li zakazao regulator elise (governor). Ako taj sustav zakaže, elisa može iznenada stvoriti strahovit aerodinamički otpor i proizvesti užasno glasno brujanje koje su svjedoci čuli, nakon čega avion u trenu gubi brzinu i postaje neupravljiv.

2. Problem s gorivom, tlakom ili "Vapor Lock"

Iako su temperature u 11 sati ujutro bile nešto ugodnije nego u kasno popodne, i dalje se radi o toplom danu. Jedan od potencijalnih tehničkih uzroka prestanka rada motora može biti takozvani vapor lock (stvaranje mjehurića para goriva u cijevima uslijed topline), što može naglo prekinuti dotok goriva i "ugušiti" motor. Činjenica da na mjestu nesreće nije bilo požara također otvara pitanje je li došlo do potpunog nedostatka goriva u motoru (zbog pražnjenja spremnika ili zaboravljenog prebacivanja selektora) ili pak do kontaminacije goriva vodom i nečistoćama.

3. Medicinski hitan slučaj u kokpitu ili poremećaj centra gravitacije

Jedna od ozbiljnih pretpostavki jest i iznenadna nesposobnost pilota (npr. srčani ili moždani udar). Ako pilot izgubi svijest i klone na upravljačku palicu, zrakoplov će prirodno ući u spiralno poniranje, a promjene u zvuku motora mogle bi biti rezultat panike ili pokušaja putnika da u zadnjim sekundama pomaknu kontrole. Uz to, istražitelji će vaganjem ostataka provjeriti i raspored težine (Weight and Balance). Bonanza G36 izuzetno je osjetljiva na pomicanje centra gravitacije prema natrag. Ako je avion bio nepravilno balansiran s četvero putnika i prtljagom, a teški teret se u letu pomaknuo, zrakoplov ulazi u takozvani "plosnati kovitlac" iz kojeg se fizički više nemoguće izvući.

4. Uloga ranijeg remonta i povijesti oštećenja

Prema podacima iz zrakoplovnih oglasnika, ova je Bonanza imala evidentiranu povijest oštećenja – takozvani prop-strike (udar elise u tlo), nakon čega je motor prije 400 sati leta prošao kompletni generalni remont, a elisa je zamijenjena potpuno novom. Iako je zrakoplov nakon toga godinama redovito i sigurno letio (skupivši ukupno 700 sati na trupu), istražitelji će morati pročešljati cjelokupnu knjižicu održavanja i provjeriti jesu li prilikom tog doticaja s tlom nastala neka mikroskopska oštećenja na strukturi trupa ili nosačima motora koja su tek sada popustila pod opterećenjem.

Što slijedi?

Budući da na mjestu pada nije bilo požara, ključna elektronika zrakoplova ostala je pošteđena termičkih oštećenja. Crne kutije u klasičnom smislu ne postoje u ovako malim zrakoplovima, ali Garmin G1000 sustav u kokpitu Bonanze u sebi ima memorijske kartice koje bilježe stotine parametara leta u sekundi – od brzine, visine, kuta nagiba, pa sve do tlaka ulja i rada motora. Ovi digitalni podaci, u kombinaciji s analizom položaja poluga i komandi u olupini, trebali bi istražiteljima dati precizan, sekundu-po-sekundu prikaz onoga što se događalo u kokpitu prije nego što je ova luksuzna letjelica tragično završila svoj put na istarskom tlu.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu po zakonu u roku 30 dana mora objaviti preliminarno izvjesce. Do konačnog izvješća i preporuka može proći i godina dana.