FOTO Ovako je prije 20 godina izgledalo Jolino vjenčanje na kojem su se okupili brojni poznati

Prije dvadeset godina Joško Čagalj Jole i Ana Bilić okrunili su svoju ljubav brakom u crkvi Gospe od Otoka u Solinu. Svečanom obredu prisustvovalo je više od 400 članova obitelji, prijatelja i uzvanika koji su s mladencima podijelili jedan od najvažnijih trenutaka u njihovim životima.
Prije dvadeset godina Joško Čagalj Jole i Ana Bilić okrunili su svoju ljubav brakom u crkvi Gospe od Otoka u Solinu. Svečanom obredu prisustvovalo je više od 400 članova obitelji, prijatelja i uzvanika koji su s mladencima podijelili jedan od najvažnijih trenutaka u njihovim životima.
Foto: vanja zubcic
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Ana je zablistala u vjenčanici iz salona Glamour Sposa, dok je Jole za ovu posebnu prigodu odabrao odijelo iz Heruc galerije.
Ana je zablistala u vjenčanici iz salona Glamour Sposa, dok je Jole za ovu posebnu prigodu odabrao odijelo iz Heruc galerije.
Foto: vanja zubcic
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Među brojnim uzvanicima našla su se i mnoga poznata lica hrvatske estrade, uključujući Željanu Rađu, Alena Nižetića, Doris Dragović te Vjekoslavu i Tonča Huljića.
Među brojnim uzvanicima našla su se i mnoga poznata lica hrvatske estrade, uključujući Željanu Rađu, Alena Nižetića, Doris Dragović te Vjekoslavu i Tonča Huljića.
Foto: vanja zubcic
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No njihova ljubavna priča gotovo da nije ni započela. Naime, prilikom upoznavanja Jole je zapisao pogrešan broj Anina mobitela, zbog čega je njihovo prvo druženje visjelo o koncu.
No njihova ljubavna priča gotovo da nije ni započela. Naime, prilikom upoznavanja Jole je zapisao pogrešan broj Anina mobitela, zbog čega je njihovo prvo druženje visjelo o koncu.
Foto: cagaljiv
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„Na kraju je ipak dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili za susret. Malo je kasnio, a ja baš ne volim kašnjenje, prilično sam točna. Isprva smo bili prijatelji, a onda je korak po korak iz toga nastala ljubav“, prisjetila se Ana.
„Na kraju je ipak dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili za susret. Malo je kasnio, a ja baš ne volim kašnjenje, prilično sam točna. Isprva smo bili prijatelji, a onda je korak po korak iz toga nastala ljubav“, prisjetila se Ana.
Foto: vanja zubcic
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Njihovo vjenčanje ostalo je zapamćeno i po velikom broju gostiju, koji je organizatorima zadao neočekivane probleme.
Njihovo vjenčanje ostalo je zapamćeno i po velikom broju gostiju, koji je organizatorima zadao neočekivane probleme.
Foto: vanja zubcic
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„Grašin otac Zoran zna reći da mu je Jole tada skratio pet godina života. Bio je predviđen jedan broj uzvanika, a na kraju je stiglo 50 do 60 ljudi više. Nedostajalo je janjetine, nedostajalo je rižota, pa smo umjesto u 20 sati u svadbenu salu ušli tek oko 22 sata“, kroz smijeh se prisjetila Ana.
„Grašin otac Zoran zna reći da mu je Jole tada skratio pet godina života. Bio je predviđen jedan broj uzvanika, a na kraju je stiglo 50 do 60 ljudi više. Nedostajalo je janjetine, nedostajalo je rižota, pa smo umjesto u 20 sati u svadbenu salu ušli tek oko 22 sata“, kroz smijeh se prisjetila Ana.
Foto: cagaljiv
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Jole od samog početka karijere slovi kao predan obiteljski čovjek, a on sam ne propušta priliku istaknuti koliko mu znači supruga Ana, koju od milja naziva "čudom od žene" i svojom "kraljicom". Ona besprijekorno vodi kućanstvo i brine o njihovo četvero djece: kćerima Ivi, Emi i Tiji te sinu Ivanu Luki. 
Jole od samog početka karijere slovi kao predan obiteljski čovjek, a on sam ne propušta priliku istaknuti koliko mu znači supruga Ana, koju od milja naziva "čudom od žene" i svojom "kraljicom". Ona besprijekorno vodi kućanstvo i brine o njihovo četvero djece: kćerima Ivi, Emi i Tiji te sinu Ivanu Luki. 
Foto: cagaljiv
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Foto: cagaljiv
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Foto: cagaljiv
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Foto: cagaljiv
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Foto: vanja zubcic
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Foto: vanja zubcic
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