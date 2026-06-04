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TENIS

Serena Williams vraća se tenisu igrom u parovima: Poznato s kim će igrati i gdje

FILE PHOTO: U.S. Open
SHANNON STAPLETON/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.06.2026.
u 23:16

Williams, koja ima 44 godine, je tijekom karijere osvojila 73 WTA naslova, a čak 186 tjedana zaredom je provela na na vrhu ljestvice, što je najduži niz u povijesti WTA

Nekoliko dana nakon što je Amerikanka Serena Williams najavila povratak profesionalnom tenisu, otkriveno je kako će na WTA turniru u Queen's Clubu igrati u konkurenciji parova zajedno s Kanađankom Victoriom Mboko.

Vlasnica 23 Grand Slamova nije se natjecala od US Opena 2022. godine, a zajedno s Mboko dobile su pozivnicu za nastup na turniru.

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"Kraljica se vratila. Čast mi je dijeliti teren s jednom od najvećih sportašica svih vremena ovog tjedna. Još sam uzbuđenija što ćemo zajedno igrati u parovima," napisala je 19-godišnja Mboko na društvenim mrežama.

Williams, koja ima 44 godine, je tijekom karijere osvojila 73 WTA naslova, a čak 186 tjedana zaredom je provela na na vrhu ljestvice, što je najduži niz u povijesti WTA.

"Queen's Club se čini kao savršeno mjesto za početak ovog sljedećeg poglavlja," rekla je Serena Williams u ponedjeljak u objavi s turnira.

U parovima je osvojila 23 turnira pri čemu 14 Grand Slam naslova zajedno sa sestrom Venus.
Ključne riječi
parovi tenis povratak Serena Williams

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