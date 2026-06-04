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obratite pažnju!

Osjetite li ovaj miris u svom domu? To može značiti da se negdje krije zmija otrovnica!

Zagreb: U Family Mallu otvorena izložba zmija i papiga
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ana Hajduk
04.06.2026.
u 16:05

U slučaju da uočite zmiju, ključno je ne pokušavati je uhvatiti ili istjerati sami i udaljiti se te zatvoriti prostoriju ako je moguće.

Zmije u prirodi mnogima nisu omiljeni prizor, ali kada se jedna od njih pojavi u kući, garaži ili dvorištu, situacija postaje ozbiljna. U Hrvatskoj su najpoznatije otrovnice poskok, riđovka i planinski žutokrug, a s porastom temperatura i širenjem staništa, povećava se i vjerojatnost njihova susreta s ljudima. No postoji li način da otkrijete prisutnost zmije i prije nego je ugledate?

Prema stručnjacima za divlje životinje i biologiju, određene zmije, uključujući otrovnice, mogu ispuštati karakterističan miris – i to ne bez razloga. U Americi je zabilježeno da bakroglave i čegrtuše u stresnim situacijama otpuštaju miris koji podsjeća na krastavce, piše Best Life. Iako takva pojava nije službeno dokumentirana za hrvatske vrste, stručnjaci potvrđuju da i naše zmije – posebno poskok – mogu lučiti neugodan, mošusan miris kad se osjećaju ugroženo.

“Zmije u stresu ili kada su uznemirene ispuštaju obrambene kemikalije iz posebnih žlijezda u području repa. Taj miris je neugodan, zemljan, pomalo truo – i svakako neuobičajen za kućanstvo”, objašnjavaju. Dakle, iako vjerojatno nećete osjetiti “miris krastavca”, možete osjetiti sumnjivu kombinaciju vlažne zemlje i truleži – što može biti signal da se zmija skriva negdje u blizini.

Gdje se najčešće kriju?

U kućama i okućnicama zmije najčešće traže zaklon u garažama, podrumima, starim drvarnicama, između kamenja, u hrpama drva, čak i ispod vrtnih gredica. Ljeti, posebno tijekom dugotrajnih sušnih razdoblja, znaju potražiti vlagu i hlad – pa nije rijetkost da se uvuku i u klimatizirane prostore. U naseljima u blizini šuma, stijena i livada – što uključuje mnoga područja Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i Istre – mogućnost susreta s poskokom ili riđovkom je realna.

Što učiniti ako osjetite sumnjiv miris ili ugledate zmiju?

Ako primijetite neobičan, neugodan miris, osobito u prostoru u kojem boravite, važno je ne paničariti – ali ni ignorirati situaciju. Provjerite postoji li jasna izvor mirisa (vlaga, plijesan, smeće), ali ako ništa ne nalazite, moguće je da se radi o skrivenom životinjskom posjetitelju. U slučaju da uočite zmiju, ključno je ne pokušavati je uhvatiti ili istjerati sami i udaljiti se te zatvoriti prostoriju ako je moguće.

Zatim, nazovite lokalne službe za zaštitu prirode, vatrogasce ili tvrtke za deratizaciju koje imaju iskustva sa zmijama. U slučaju ugriza, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći. U Hrvatskoj je svake godine nekoliko desetaka prijavljenih ugriza otrovnica, najčešće poskoka. Smrtni slučajevi su rijetki, ali ozbiljne komplikacije mogu nastati bez pravodobne liječničke pomoći.

Prevencija: Kako smanjiti rizik od ulaska zmije u dom?

  • Redovito uklanjajte hrpe drva, kamenja i otpada oko kuće.
  • Ne ostavljajte vrata podruma, šupa i garaža otvorenima.
  • Zatvorite sve moguće rupe i pukotine u temeljima i zidovima.
  • Ako živite u području poznatom po zmijama, razmislite o mrežicama za ventilacijske otvore i pragove.

Zmije su važan dio prirodnog ekosustava i rijetko napadaju bez razloga. No u slučajevima kada zalutaju u ljudski prostor, oprez i brza reakcija mogu spriječiti neugodne posljedice. Ako primijetite neuobičajen miris ili znakove zmijske prisutnosti – nemojte ignorirati. Bolje je provjeriti nego riskirati.

S toplijim vremenom pojavljuju se i zmije: Na ove 3 vrste u Hrvatskoj trebali bi pripaziti
Zagreb: U Family Mallu otvorena izložba zmija i papiga
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Ključne riječi
miris poskok zmija zmije

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