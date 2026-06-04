FIFA na Svjetskom prvenstvu zabranila poznati navijački rekvizit

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) zabranila je vuvuzele na stadionima za vrijeme nadolazećeg World Cupa.

Vuvuzele, trube izrađene od duge plastične školjke, glavni su dio južnoafričkih nogometnih utakmica i osvojile su svijet na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. No, kritizirane su zbog svog zvuka.

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Uz vuvuzele, zviždaljke, trube i drugi uređaji koji proizvode pretjerano glasnu buku zabranjeni su na svih 16 stadiona Svjetskog prvenstva, prema FIFA-inom kodeksu ponašanja na stadionima.

Instrumenti koji emitiraju laserske zrake, laserski pokazivači ili slične emisije također su zabranjeni.

FIFA je također zabranila gledateljima unošenje boca za vodu za višekratnu upotrebu, navodeći sigurnosne probleme.

Posjetitelji koji prekrše pravila mogu biti odbijeni na ulazu ili udaljeni sa stadiona, navodi se u kodeksu.

Prošireno Svjetsko prvenstvo s 48 momčadi, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, održava se od 11. lipnja do 19. srpnja. Meksiko će otvoriti turnir protiv Južne Afrike 11. lipnja.