VIDEO Agresivna i brza zmija stvara problem u turističkoj destinaciji: Šire se alarmantnom brzinom

Ibiza, poznata po prelijepim plažama i bogatom noćnom životu, suočava se s ozbiljnom ekološkom prijetnjom. Invazivna vrsta zmija, (Hemorrhois hippocrepis), počela je plivati preko mora kako bi dosegla male otočiće oko Ibize, gdje uništava rijetke vrste guštera. Prema istraživanju objavljenom u stručnim časopisima, zmije su prvi put dokumentirano snimljene kako plivaju u moru u travnju 2024. godine ispred istočne obale Ibize. Ova agresivna i brza zmija, koja nije otrovna za ljude, ali je izuzetno uspješan predator, širi se alarmantnom brzinom.

Zmije su na Ibizu i Formenteru dospjele prije otprilike 20 godina, najvjerojatnije preko uvezenih ukrasnih maslina s kopna, u čijim su stablima ili korijenju bile skrivene. Od tada su se razmnožile u velikom broju, procjene govore o stotinama tisuća, pa čak i do milijun primjeraka na otocima. Glavna žrtva invazije je endemska Pityusenska zidna gušterica (Podarcis pityusensis), simbol Baleara, koja postoji samo na Ibizi, Formenteri i okolnim otočićima. Na nekim malim otocima zmije su već potpuno istrijebile guštere. Primjerice, na otočiću s'Illot de s'Ora gušteri su nestali, a na drugim lokacijama njihov broj je pao za više od 90 posto.

Zbog nestašice hrane na glavnim otocima, zmije su počele plivati do manjih, dosad izoliranih otočića u potrazi za novim plijenom. Ovaj fenomen zabrinjava znanstvenike jer pokazuje da invazivne vrste mogu prelaziti veće vodene površine nego što se ranije mislilo. Lokalne vlasti na Ibizi i Formenteri pokrenule su akcije hvatanja zmija. Zaposleno je više od deset profesionalnih lovaca na zmije, a do sada je uhvaćeno na tisuće primjeraka. Za turiste ne predstavlja veću opasnost – zmija je plašljiva i rijetko napada ljude, piše Kronen Zeitung.