Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA VIJEST

Napustila nas je još jedna istinska legenda, borila se s demencijom i teškom bolešću

Miss sporta
Direkcija Miss Sporta
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 11:27

Tambling je za Chelsea debitirao još 1959. godine sa samo 17 godina, a tijekom 11 sezona na Stamford Bridgeu postigao je 202 pogotka u 370 utakmica. Njegov rekord najboljeg strijelca kluba trajao je gotovo četiri desetljeća, sve dok ga nije srušio Frank Lampard.

Preminuo je Bobby Tambling, legenda Chelseaja i dugogodišnji najbolji strijelac londonskog kluba. Imao je 84 godine, a posljednjih godina borio se s teškom bolešću i demencijom.

Tambling je za Chelsea debitirao još 1959. godine sa samo 17 godina, a tijekom 11 sezona na Stamford Bridgeu postigao je 202 pogotka u 370 utakmica. Njegov rekord najboljeg strijelca kluba trajao je gotovo četiri desetljeća, sve dok ga nije srušio Frank Lampard.

S Chelseajem je osvojio Liga kup 1965. godine, a ostao je upamćen i po utakmici protiv Aston Ville 1966., kada je zabio čak pet pogodaka.

Chelsea se od njega oprostio emotivnom porukom, istaknuvši kako je Tambling bio jedan od najvećih igrača u povijesti kluba i omiljena figura među navijačima.

"Chelsea upućuje najdublju sućut Bobbyjevoj supruzi Val, ostatku njegove obitelji i prijateljima u ovom teškom trenutku", poručili su iz kluba, dok je Frank Lampard izjavio: 

"Bobby je bio gospodin. Ako želite ambasadora, nekoga tko pokazuje što klub znači i koji nadilazi generacije, on je pravi čovjek. Bilo mi je apsolutna čast nazvati ga prijateljem."
Ključne riječi
Chelsea Bobby Tambling

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!