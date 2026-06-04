Napustila nas je još jedna istinska legenda, borila se s demencijom i teškom bolešću

Preminuo je Bobby Tambling, legenda Chelseaja i dugogodišnji najbolji strijelac londonskog kluba. Imao je 84 godine, a posljednjih godina borio se s teškom bolešću i demencijom.

Tambling je za Chelsea debitirao još 1959. godine sa samo 17 godina, a tijekom 11 sezona na Stamford Bridgeu postigao je 202 pogotka u 370 utakmica. Njegov rekord najboljeg strijelca kluba trajao je gotovo četiri desetljeća, sve dok ga nije srušio Frank Lampard.

S Chelseajem je osvojio Liga kup 1965. godine, a ostao je upamćen i po utakmici protiv Aston Ville 1966., kada je zabio čak pet pogodaka.

Chelsea se od njega oprostio emotivnom porukom, istaknuvši kako je Tambling bio jedan od najvećih igrača u povijesti kluba i omiljena figura među navijačima.

"Chelsea upućuje najdublju sućut Bobbyjevoj supruzi Val, ostatku njegove obitelji i prijateljima u ovom teškom trenutku", poručili su iz kluba, dok je Frank Lampard izjavio:

"Bobby je bio gospodin. Ako želite ambasadora, nekoga tko pokazuje što klub znači i koji nadilazi generacije, on je pravi čovjek. Bilo mi je apsolutna čast nazvati ga prijateljem."