Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE izračunao

Ovaj čovjek nepogrešivo pogađa osvajače SP-a u nogometu. Sada je predvidio totalnu ludnicu

World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 08:14

Prognoza predviđa i nekoliko velikih iznenađenja tijekom turnira. Kao jedna od najvećih senzacija navodi se pobjeda Japana protiv Brazila u ranoj fazi natjecanja, čime bi Brazil završio nastup već u šesnaestini finala.

Njemački ekonomist i matematičar Joachim Klement, koji je svojim analitičkim modelom uspješno predvidio pobjednike posljednja tri svjetska prvenstva, ponovno je privukao pažnju nogometne javnosti prognozom za SP 2026. godine.

Klementov model temelji se na analizi velikog broja podataka i u obzir uzima različite čimbenike, među kojima su bruto domaći proizvod države, broj stanovnika, nogometna tradicija i službeni FIFA-in poredak reprezentacija. Prema njegovim izračunima, naslov svjetskog prvaka osvojit će Nizozemska.

Prognoza predviđa i nekoliko velikih iznenađenja tijekom turnira. Kao jedna od najvećih senzacija navodi se pobjeda Japana protiv Brazila u ranoj fazi natjecanja, čime bi Brazil završio nastup već u šesnaestini finala.

Model također predviđa slabiji rezultat južnoameričkih reprezentacija. Argentina bi, prema procjeni, bila jedina reprezentacija s tog kontinenta koja bi stigla do četvrtfinala, no ondje bi je zaustavio Portugal predvođen Cristiano Ronaldo.

U finalu bi se tako trebale susresti Nizozemska i Portugal, a Klementovi izračuni predviđaju da će Nizozemci napokon osvojiti svoj prvi naslov svjetskog prvaka i prekinuti status vječnih favorita.
Ključne riječi
Joachim Klement SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!