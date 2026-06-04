Ovaj čovjek nepogrešivo pogađa osvajače SP-a u nogometu. Sada je predvidio totalnu ludnicu

Njemački ekonomist i matematičar Joachim Klement, koji je svojim analitičkim modelom uspješno predvidio pobjednike posljednja tri svjetska prvenstva, ponovno je privukao pažnju nogometne javnosti prognozom za SP 2026. godine.

Klementov model temelji se na analizi velikog broja podataka i u obzir uzima različite čimbenike, među kojima su bruto domaći proizvod države, broj stanovnika, nogometna tradicija i službeni FIFA-in poredak reprezentacija. Prema njegovim izračunima, naslov svjetskog prvaka osvojit će Nizozemska.

Prognoza predviđa i nekoliko velikih iznenađenja tijekom turnira. Kao jedna od najvećih senzacija navodi se pobjeda Japana protiv Brazila u ranoj fazi natjecanja, čime bi Brazil završio nastup već u šesnaestini finala.

Model također predviđa slabiji rezultat južnoameričkih reprezentacija. Argentina bi, prema procjeni, bila jedina reprezentacija s tog kontinenta koja bi stigla do četvrtfinala, no ondje bi je zaustavio Portugal predvođen Cristiano Ronaldo.

U finalu bi se tako trebale susresti Nizozemska i Portugal, a Klementovi izračuni predviđaju da će Nizozemci napokon osvojiti svoj prvi naslov svjetskog prvaka i prekinuti status vječnih favorita.