Užas u susjedstvu: Četvorica stranih radnika živa spaljena u automobilu, jedan muškarac uspio pobjeći

Talijanske vlasti istražuju šokantan zločin koji se dogodio u mjestu Amendolara na jugu zemlje, gdje su četvorica stranih poljoprivrednih radnika smrtno stradala nakon što je automobil u kojem su se nalazili zahvatio požar. Zbog sumnje da su namjerno izazvali vatru i ubili radnike, policija je uhitila dvojicu pakistanskih državljana. Među poginulima su trojica Afganistanaca i jedan Pakistanac, dok je peti putnik, Afganistanac, uspio preživjeti nakon što je u posljednjem trenutku razbio prozor vozila i pobjegao iz plamena. Njegovo svjedočenje postalo je jedan od ključnih elemenata istrage.

Požar je izbio jučer oko 13 sati u blizini benzinske postaje, a gust crni dim mogao se vidjeti kilometrima daleko. Vatrogasci su po dolasku najprije pokušali spriječiti širenje vatre na spremnike goriva kako bi izbjegli još veću tragediju. Tek nakon što je požar ugašen, u potpuno izgorjelom automobilu pronađena su tijela četiriju osoba. Sumnje da se ne radi o nesreći dodatno su potvrdile snimke nadzornih kamera. Prema navodima istražitelja, na snimci se vidi kako dvije osobe izvana drže vrata automobila zatvorenima, dok se u isto vrijeme u vozilo ulijeva zapaljiva tekućina. Nekoliko trenutaka kasnije automobil je planuo, a osumnjičenici su pobjegli s mjesta događaja. Državno odvjetništvo u Castrovillariju zbog teškog ubojstva izdalo je nalog za uhićenje dvojice pakistanskih državljana. Do njih su istražitelji došli upravo analizom snimki s benzinske postaje, nakon čega su uslijedila višesatna ispitivanja u Cosenzi.

Preživjeli Afganistanac ispričao je za kalabrijski program TGR da je zajedno s poginulim kolegama od travnja radio na berbi jagoda na farmi u Scanzano Jonicu. Na posao su ih svakodnevno prevozila dvojica muškaraca koji su sada osumnjičeni za zločin. Prema njegovim riječima, radnici su u početku dobivali novac za svoj rad, no kasnije su se problemi počeli gomilati. Dogovorena dnevna zarada od 45 eura navodno im nije isplaćivana, a dodatno su morali plaćati i prijevoz do radnog mjesta. Svjedok tvrdi da su osumnjičenici od njih tražili novac za prijevoz koji radnici nisu željeli platiti. Nakon svađe, kako navodi, muškarci su navodno polili unutrašnjost vozila benzinom i zapalili ga.

U potresnom iskazu preživjeli radnik rekao je da su on i njegovi kolege mjesecima bili izloženi prijetnjama. Tvrdi da su ih posrednici pri zapošljavanju zastrašivali noževima i vatrenim oružjem kako bi ih prisilili na rad te da za svoj posao nisu dobivali obećanu zaradu. „Nisu nam dali novac. Davali su nam hranu i smještaj, ali ne i plaću. To je mafija, prava mafija“, izjavio je.

Istražitelji sada ispituju moguće veze zločina sa sukobima među skupinama migrantskih radnika koji rade na poljoprivrednim područjima Kalabrije i Basilicate. Talijanski mediji podsjećaju da je u posljednjih nekoliko mjeseci na tom području zabilježeno najmanje 14 slučajeva podmetanja požara na vozilima koja koriste sezonski radnici.